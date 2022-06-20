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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Nisan döneminde %4,2 azaldı

Pazartesi, 20 Haziran 2022 12:09:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %63,9, yıllık ise %16,8 düşüşle 259.371 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %60,4 düşüş ve yıllık %115,4 artışla 103,17 milyon $ oldu.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %4,2 azalarak 1,81 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %186 artışla 655,67 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 866.689 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 355.415 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2022

Ocak-Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Nisan 2022

Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

866.689

895.311

-3,2

88.004

137.232

-35,87

ABD

355.415

479.761

-25,92

-

88.050

-

Kanada

247.673

213.102

16,22

82.502

-

-

Kolombiya

152.397

120.374

26,6

61.979

61.347

1,03

Rusya

103.998

176.869

-41,2

26.883

25.236

6,53

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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