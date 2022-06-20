Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Nisan döneminde %4,2 azaldı

Pazartesi, 20 Haziran 2022 12:09:24 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %63,9, yıllık ise %16,8 düşüşle 259.371 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %60,4 düşüş ve yıllık %115,4 artışla 103,17 milyon $ oldu.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %4,2 azalarak 1,81 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %186 artışla 655,67 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 866.689 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 355.415 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Nisan 2022 Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Avustralya 866.689 895.311 -3,2 88.004 137.232 -35,87 ABD 355.415 479.761 -25,92 - 88.050 - Kanada 247.673 213.102 16,22 82.502 - - Kolombiya 152.397 120.374 26,6 61.979 61.347 1,03 Rusya 103.998 176.869 -41,2 26.883 25.236 6,53

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: