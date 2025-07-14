Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde %21,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %25,2 ve yıllık %10,4 düşüşle 440.507 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %21,3 ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %28,7 düşüşle 81,150 milyon $ oldu.

İlk beş ayda ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %21,1 düşüşle 1,94 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %48 düşüşle 355,76 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %21,9 düşüşle 917.585 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %24,86 düşüşle 738.013 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %49,6 artışla 284.825 mt ihracat yapan ABD takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2025 Mayıs 2024 Yıllık değişim (%) Avustralya 917.585 1.175.067 -21,91 147.874 169.484 -12,75 ABD 739.013 983.481 -24,86 307.427 215.158 42,88 Rusya 284.825 190.386 49,6 36.236 55.864 -35,14

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2025