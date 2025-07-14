Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde %21,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %25,2 ve yıllık %10,4 düşüşle 440.507 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %21,3 ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %28,7 düşüşle 81,150 milyon $ oldu.
İlk beş ayda ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %21,1 düşüşle 1,94 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %48 düşüşle 355,76 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %21,9 düşüşle 917.585 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %24,86 düşüşle 738.013 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %49,6 artışla 284.825 mt ihracat yapan ABD takip etti.
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2025
|Ocak-Mayıs 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2025
|Mayıs 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Avustralya
|917.585
|1.175.067
|-21,91
|147.874
|169.484
|-12,75
|ABD
|739.013
|983.481
|-24,86
|307.427
|215.158
|42,88
|Rusya
|284.825
|190.386
|49,6
|36.236
|55.864
|-35,14
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2025