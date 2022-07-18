Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %18,3 azaldı

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 12:37:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %10,7 artış ve yıllık %57,6 düşüşle 287.234 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %2,4 artış ve yıllık %1,7 düşüşle 105,64 milyon $ oldu.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %18,3 azalarak 2,09 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %126,1 artışla 761,31 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 866.689 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 636.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Mayıs 2022 Ocak-Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Mayıs 2022 Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Avustralya 866.689 1.142.873 -24,17 - 247.562 - ABD 636.900 567.778 12,17 281.485 88.017 219,81 Kanada 247.673 470.298 -47,34 - 257.195 - Kolombiya 152.397 179.447 -15,07 - 59.073 - Rusya 109.747 202.702 -45,86 5.749 25.832 -77,74

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: