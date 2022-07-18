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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %18,3 azaldı

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 12:37:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %10,7 artış ve yıllık %57,6 düşüşle 287.234 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %2,4 artış ve yıllık %1,7 düşüşle 105,64 milyon $ oldu.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %18,3 azalarak 2,09 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %126,1 artışla 761,31 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 866.689 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 636.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2022

Ocak-Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2022

Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

866.689

1.142.873

-24,17

-

247.562

-

ABD

636.900

567.778

12,17

281.485

88.017

219,81

Kanada

247.673

470.298

-47,34

-

257.195

-

Kolombiya

152.397

179.447

-15,07

-

59.073

-

Rusya

109.747

202.702

-45,86

5.749

25.832

-77,74

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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