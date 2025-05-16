Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Mart döneminde %27 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %0,3 artış ve yıllık %49 düşüşle 200.239 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %27,4 artış ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %63,7 düşüşle 39,64 milyon $ oldu.

Önceki yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %27 düşüşle 911.778 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %50,9 düşüşle 171,48 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Ocak-Mart 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %0,7 artışla 577.727 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %60,8 artışla 185.524 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Rusya ve yıllık %66,4 düşüşle 150.527 mt ihracat yapan ABD takip etti.

Rusya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları, satıcıların sınırlı rotası olduğu ve düzenli müşterilerine indirim yaptığı için daha cazip bulundu. Rusya Çin ve Hindistan’a yaptığı satışları da artırdı. Bununla birlikte ABD’li koklaşabilir taş kömürü satıcıları talebin daha güçlü olduğu iç piyasaya yöneldiği ve başka ülkeleri tercih ettiği için Türkiye’nin ABD çıkışlı koklaşabilir taş kömürü alımları sertçe düştü.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2025 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Avustralya 577.727 573.791 0,7 79.810 165.857 -51,9 Rusya 183.524 114.166 60,8 46.907 25.809 81,7 ABD 150.527 448.608 -66,4 73.521 200.583 -63,3

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Mart 2025