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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Mart döneminde %23,7 arttı

Salı, 14 Mayıs 2024 10:42:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %97,2 artış ve yıllık %8,8 düşüşle 392.245 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %108,5 artış ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %13,9 düşüşle 109,19 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %23,7 artışla 1.249.628 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,5 artışla 349,49 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 573.791 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 448.608 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 114.162 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2023

Ocak-Mart 2024

Yıllık değişim
(%)

Mart 2023

Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)

Avustralya

566.775

573.791

1,2

7.000

165.857

>1000

ABD

235.397

448.608

90,6

235.397

200.583

-14,8

Rusya

46.157

114.162

147,3

26.197

25.805

-1i5

Kolombiya

-

113.068

-

-

-

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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