Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Mart döneminde %23,7 arttı

Salı, 14 Mayıs 2024 10:42:55 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %97,2 artış ve yıllık %8,8 düşüşle 392.245 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %108,5 artış ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %13,9 düşüşle 109,19 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %23,7 artışla 1.249.628 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,5 artışla 349,49 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 573.791 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 448.608 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 114.162 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2023 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Avustralya 566.775 573.791 1,2 7.000 165.857 >1000 ABD 235.397 448.608 90,6 235.397 200.583 -14,8 Rusya 46.157 114.162 147,3 26.197 25.805 -1i5 Kolombiya - 113.068 - - - -

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: