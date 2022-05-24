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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Mart döneminde %1,7 azaldı

Salı, 24 Mayıs 2022 11:21:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %78,8, yıllık ise %77,1 artışla 718.013 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %79,1 ve yıllık %478 artışla 260,64 milyon $ oldu.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,7 azalarak 1,55 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %204,7 artışla 552,49 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 778.685 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 355.415 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2022

Ocak-Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Mart 2022

Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

778.685

758.079

2,72

397.013

270.380

46,84

ABD

355.415

391.711

-9,27

278.417

78.540

254,49

Kanada

165.171

213.102

-22,49

-

-

-

Kolombiya

90.418

59.026

53,18

-

-

-

Rusya

77.115

151.634

-49,14

42.583

56.617

-24,79

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü hammaddeler Türkiye Avrupa ith/ihr istatistikleri 

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