Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Mart döneminde %1,7 azaldı

Salı, 24 Mayıs 2022 11:21:40 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %78,8, yıllık ise %77,1 artışla 718.013 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %79,1 ve yıllık %478 artışla 260,64 milyon $ oldu.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,7 azalarak 1,55 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %204,7 artışla 552,49 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 778.685 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 355.415 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Mart 2022 Ocak-Mart 2021 Yıllık değişim (%) Mart 2022 Mart 2021 Yıllık değişim (%) Avustralya 778.685 758.079 2,72 397.013 270.380 46,84 ABD 355.415 391.711 -9,27 278.417 78.540 254,49 Kanada 165.171 213.102 -22,49 - - - Kolombiya 90.418 59.026 53,18 - - - Rusya 77.115 151.634 -49,14 42.583 56.617 -24,79

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: