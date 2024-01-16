Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %8,3 azaldı

Salı, 16 Ocak 2024 10:31:05 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %27,2 ve yıllık %28,7 artışla 470.639 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %26,5 ve yıllık %22,3 artışla 112,56 milyon $ oldu.

Ocak-Kasım döneminde koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,3 düşerek 4,31 milyon mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %32 düşüşle 1,17 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %16,1 artışla 2.437.341 mt olurken Avustralya’yı, yıllık %22,9 düşüşle 1.117.690 mt kömür ihraç eden ABD ve yıllık %69,1 artışla 431.106 sevkiyat yapan Rusya takip etti.

2023 yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Kasım 2023 Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Avustralya 2.437.341 2.099.554 +16,1 264.506 163.371 +61,9 ABD 1.117.690 1.448.950 -22,9 154.180 72.647 +112,2 Rusya 431.106 254.873 +69,1 51.953 19.528 +116 Kolombiya 165.358 278.658 -40,7 - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: