Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %8,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %27,2 ve yıllık %28,7 artışla 470.639 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %26,5 ve yıllık %22,3 artışla 112,56 milyon $ oldu.
Ocak-Kasım döneminde koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,3 düşerek 4,31 milyon mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %32 düşüşle 1,17 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %16,1 artışla 2.437.341 mt olurken Avustralya’yı, yıllık %22,9 düşüşle 1.117.690 mt kömür ihraç eden ABD ve yıllık %69,1 artışla 431.106 sevkiyat yapan Rusya takip etti.
2023 yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2023
|
Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
2.437.341
|
2.099.554
|
+16,1
|
264.506
|
163.371
|
+61,9
|
ABD
|
1.117.690
|
1.448.950
|
-22,9
|
154.180
|
72.647
|
+112,2
|
Rusya
|
431.106
|
254.873
|
+69,1
|
51.953
|
19.528
|
+116
|
Kolombiya
|
165.358
|
278.658
|
-40,7
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: