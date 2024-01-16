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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %8,3 azaldı

Salı, 16 Ocak 2024 10:31:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %27,2 ve yıllık %28,7 artışla 470.639 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %26,5 ve yıllık %22,3 artışla 112,56 milyon $ oldu.

Ocak-Kasım döneminde koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,3 düşerek 4,31 milyon mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %32 düşüşle 1,17 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %16,1 artışla 2.437.341 mt olurken Avustralya’yı, yıllık %22,9 düşüşle 1.117.690 mt kömür ihraç eden ABD ve yıllık %69,1 artışla 431.106 sevkiyat yapan Rusya takip etti.

2023 yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Kasım 2023

Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Avustralya

2.437.341

2.099.554

+16,1

264.506

163.371

+61,9

ABD

1.117.690

1.448.950

-22,9

154.180

72.647

+112,2

Rusya

431.106

254.873

+69,1

51.953

19.528

+116

Kolombiya

165.358

278.658

-40,7

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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