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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %20,1 arttı

Perşembe, 16 Ocak 2025 12:00:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %9,7 ve yıllık %2,5 artışla 482.445 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,2 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %18,5 düşüşle 91,77 milyon $ oldu.

Önceki yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %20,1 artışla 5.179.484 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12,1 artışla 1,31 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 2.712.036 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 2.051.453 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 302.927 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2024

Ocak-Kasım 2023

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2024

Kasım 2023

Yıllık değişim

 (%)

Avustralya

2.712.036

2.437.340

11,3

230.640

264.506

-12,8

ABD

2.051.453

1.117.691

83,5

232.354

154.180

50,7

Rusya

302.927

431.105

-29,7

19.541

51.953

-62,4

Kolombiya

113.068

165.358

-31,6

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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