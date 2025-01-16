Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %20,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %9,7 ve yıllık %2,5 artışla 482.445 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,2 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %18,5 düşüşle 91,77 milyon $ oldu.

Önceki yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye 'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %20,1 artışla 5.179.484 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12,1 artışla 1,31 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 2.712.036 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 2.051.453 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 302.927 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2024 Ocak-Kasım 2023 Yıllık değişim

(%) Kasım 2024 Kasım 2023 Yıllık değişim (%) Avustralya 2.712.036 2.437.340 11,3 230.640 264.506 -12,8 ABD 2.051.453 1.117.691 83,5 232.354 154.180 50,7 Rusya 302.927 431.105 -29,7 19.541 51.953 -62,4 Kolombiya 113.068 165.358 -31,6 - - -