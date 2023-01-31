Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %1,4 azaldı

Salı, 31 Ocak 2023 12:25:37 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %30,5 düşüşle ve yıllık %0,9 artışla 365.551 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %32,7 düşüşle ve yıllık %13,8 artışla 92,02 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,4 azalarak 4,70 milyon mt’a gerilerken, bu ithalatın değeri yıllık %137,6 artışla 1,72 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,09 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 1,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Kasım 2022 Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Avustralya 2.099.553 2.842.799 -26,1 163.371 296.252 -44,9 ABD 1.448.949 826.938 +75,2 72.646 - - Kanada 533.461 567.700 -6 110.006 - - Kolombiya 278.658 234.537 +18,8 - 55.091 - Rusya 254.871 297.205 -14,2 19.528 10.778 +81,2

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: