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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %1,4 azaldı

Salı, 31 Ocak 2023 12:25:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %30,5 düşüşle ve yıllık %0,9 artışla 365.551 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %32,7 düşüşle ve yıllık %13,8 artışla 92,02 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,4 azalarak 4,70 milyon mt’a gerilerken, bu ithalatın değeri yıllık %137,6 artışla 1,72 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,09 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 1,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2022

Ocak-Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Kasım 2022

Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

2.099.553

2.842.799

-26,1

163.371

296.252

-44,9

ABD

1.448.949

826.938

+75,2

72.646

-

-

Kanada

533.461

567.700

-6

110.006

-

-

Kolombiya

278.658

234.537

+18,8

-

55.091

-

Rusya

254.871

297.205

-14,2

19.528

10.778

+81,2

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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