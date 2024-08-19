Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Haziran döneminde %42 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %31,5 ve yıllık %136,6 artışla 646.324 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %52,3 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %155,6 artışla 173,36 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye 'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %42 artışla 3.108.327 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %29,8 artışla 858,09 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 1.563.665 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 1.124.408 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 207.186 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2023 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2023 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Australia 1.157.211 1.563.665 35,1 114.850 388.578 238,3 US 550.276 1.124.408 104,3 78.253 240.926 207,9 Russia 220.510 207.186 -6 80.019 16.800 -79 Colombia 99.348 113.068 13,8 - - -