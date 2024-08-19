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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Haziran döneminde %42 arttı

Pazartesi, 19 Ağustos 2024 09:22:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %31,5 ve yıllık %136,6 artışla 646.324 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %52,3 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %155,6 artışla 173,36 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %42 artışla 3.108.327 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %29,8 artışla 858,09 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 1.563.665 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 1.124.408 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 207.186 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2023

Ocak-Haziran 2024

Yıllık değişim
(%)

Haziran 2023

Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)

Australia

1.157.211

1.563.665

35,1

114.850

388.578

238,3

US

550.276

1.124.408

104,3

78.253

240.926

207,9

Russia

220.510

207.186

-6

80.019

16.800

-79

Colombia

99.348

113.068

13,8

-

-

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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