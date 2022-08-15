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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Haziran döneminde %19,1 azaldı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 11:45:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %25,7 ve yıllık %26 düşüşle 213.443 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %8 ve yıllık %194,6 artışla 114,12 milyon $ oldu.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %19,1 azalarak 2,31 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %133,1 artışla 875,43 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,03 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 636.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2022

Ocak-Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Haziran 2022

Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

1.034.740

1.308.163

-20,9

168.051

165.291

1,67

ABD

636.900

655.774

-2,88

­-

87.996

-

Kanada

277.673

470.298

-40,96

30.000

-

-

Kolombiya

152.397

179.447

-15,07

-

-

-

Rusya

125.138

237.758

-47,37

15.392

35.057

-56,09

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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