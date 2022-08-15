Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Haziran döneminde %19,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %25,7 ve yıllık %26 düşüşle 213.443 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %8 ve yıllık %194,6 artışla 114,12 milyon $ oldu.
Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %19,1 azalarak 2,31 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %133,1 artışla 875,43 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,03 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 636.900 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2022
|
Ocak-Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2022
|
Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
1.034.740
|
1.308.163
|
-20,9
|
168.051
|
165.291
|
1,67
|
ABD
|
636.900
|
655.774
|
-2,88
|
-
|
87.996
|
-
|
Kanada
|
277.673
|
470.298
|
-40,96
|
30.000
|
-
|
-
|
Kolombiya
|
152.397
|
179.447
|
-15,07
|
-
|
-
|
-
|
Rusya
|
125.138
|
237.758
|
-47,37
|
15.392
|
35.057
|
-56,09
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: