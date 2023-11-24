Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,8 azaldı

Cuma, 24 Kasım 2023 09:59:53 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %1,2 ve yıllık %34,4 düşüşle 381.335 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %3,8 ve yıllık %54,9 düşüşle 84,80 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,8 azalarak 3,47 milyon mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %35,1 düşüşle 968,43 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %14,8 artışla 2.027.694 mt olurken Avustralya’yı, yıllık %30,7 düşüşle 748.072 mt kömür ihraç eden ABD ve yıllık %109,9 artışla 369.780 sevkiyat yapan Rusya takip etti.