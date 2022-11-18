Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %5,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %90,3 ve yıllık %35,4 artışla 581.424 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %40,3 ve yıllık %168,4 artışla 188,07 milyon $ oldu.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %5,4 azalarak 3,81 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %174,5 artışla 1,49 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,77 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 1,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2022
|
Ocak-Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2022
|
Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
1.766.621
|
2.272.436
|
-22,26
|
326.946
|
313.541
|
4,28
|
ABD
|
1.078.954
|
733.889
|
47,02
|
224.801
|
-
|
-
|
Kanada
|
423.454
|
567.700
|
-25,41
|
-
|
97.402
|
-
|
Kolombiya
|
278.658
|
179.447
|
55,29
|
-
|
-
|
-
|
Rusya
|
176.170
|
274.897
|
-35,91
|
24.125
|
18.537
|
30,15
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: