Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %5,4 azaldı

Cuma, 18 Kasım 2022 11:47:26 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %90,3 ve yıllık %35,4 artışla 581.424 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %40,3 ve yıllık %168,4 artışla 188,07 milyon $ oldu.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %5,4 azalarak 3,81 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %174,5 artışla 1,49 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,77 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 1,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Eylül 2022 Ocak-Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Eylül 2022 Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Avustralya 1.766.621 2.272.436 -22,26 326.946 313.541 4,28 ABD 1.078.954 733.889 47,02 224.801 - - Kanada 423.454 567.700 -25,41 - 97.402 - Kolombiya 278.658 179.447 55,29 - - - Rusya 176.170 274.897 -35,91 24.125 18.537 30,15

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: