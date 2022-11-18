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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %5,4 azaldı

Cuma, 18 Kasım 2022 11:47:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %90,3 ve yıllık %35,4 artışla 581.424 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %40,3 ve yıllık %168,4 artışla 188,07 milyon $ oldu.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %5,4 azalarak 3,81 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %174,5 artışla 1,49 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,77 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 1,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2022

Ocak-Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Eylül 2022

Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

1.766.621

2.272.436

-22,26

326.946

313.541

4,28

ABD

1.078.954

733.889

47,02

224.801

-

-

Kanada

423.454

567.700

-25,41

-

97.402

-

Kolombiya

278.658

179.447

55,29

-

-

-

Rusya

176.170

274.897

-35,91

24.125

18.537

30,15

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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