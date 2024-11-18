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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %22,6 arttı

Pazartesi, 18 Kasım 2024 10:16:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %21 düşüş ve yıllık %10,6 artışla 421.683 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %32 düşüş ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %0,4 artışla 85,16 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %22,6 artışla 4.257.330 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,5 artışla 1,12 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 2.135.111 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 1.742.687 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 266.464 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

Avustralya

2.027.694

2.135.111

5,3

330.776

38.716

-88,3

ABD

748.072

1.742.687

133

-

368.202

-

Rusya

369.780

266.464

-27,9

50.559

14.765

-70,8

Kolombiya

165.358

113.068

-31,6

-

164.994

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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