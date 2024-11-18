Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Eylül döneminde %22,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %21 düşüş ve yıllık %10,6 artışla 421.683 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %32 düşüş ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %0,4 artışla 85,16 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye 'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %22,6 artışla 4.257.330 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,5 artışla 1,12 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 2.135.111 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 1.742.687 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 266.464 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Avustralya 2.027.694 2.135.111 5,3 330.776 38.716 -88,3 ABD 748.072 1.742.687 133 - 368.202 - Rusya 369.780 266.464 -27,9 50.559 14.765 -70,8 Kolombiya 165.358 113.068 -31,6 - 164.994 -