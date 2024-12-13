Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde %22,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %4,3 ve yıllık %18,9 artışla 439.700 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %18,7 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %13,6 artışla 101,06 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye 'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %22,2 artışla 4.697.039 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,3 artışla 1,22 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 2.481.396 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 1.819.099 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 283.475 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Avustralya 2.172.834 2.481.396 14,2 145.139 346.285 138,6 ABD 963.511 1.819.099 88,8 215.438 76.411 -64,5 Rusya 379.152 283.475 -25,2 9.372 17.003 81,4 Kolombiya 165.358 113.068 -31,6 - - -