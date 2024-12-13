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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde %22,2 arttı

Cuma, 13 Aralık 2024 10:21:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %4,3 ve yıllık %18,9 artışla 439.700 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %18,7 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %13,6 artışla 101,06 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %22,2 artışla 4.697.039 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,3 artışla 1,22 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 2.481.396 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 1.819.099 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 283.475 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2023

Ocak-Ağustos 2024

Yıllık değişim
(%)

Ağustos 2023

Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)

Avustralya

2.172.834

2.481.396

14,2

145.139

346.285

138,6

ABD

963.511

1.819.099

88,8

215.438

76.411

-64,5

Rusya

379.152

283.475

-25,2

9.372

17.003

81,4

Kolombiya

165.358

113.068

-31,6

-

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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