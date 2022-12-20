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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde %1,6 azaldı

Salı, 20 Aralık 2022 11:58:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %9,5 düşüşle ve yıllık %38,9 artışla 526.077 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %27,3 düşüşle ve yıllık %36,9 artışla 136,79 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,6 azalarak 4,34 milyon mt’a gerilerken, bu ithalatın değeri yıllık %153,1 artışla 1,63 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,94 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 1,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2022

Ocak-Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Ekim 2022

Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

1.936.184

2.546.548

-24

169.562

274.112

-38,1

ABD

1.376.303

826.938

+66,4

297.349

93.048

-

Kanada

423.454

567.700

-25,4

-

-

-

Kolombiya

278.658

179.447

+55,3

-

-

-

Rusya

235.342

286.426

-17,8

59.166

11.529

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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