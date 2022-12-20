Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde %1,6 azaldı

Salı, 20 Aralık 2022 11:58:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %9,5 düşüşle ve yıllık %38,9 artışla 526.077 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %27,3 düşüşle ve yıllık %36,9 artışla 136,79 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,6 azalarak 4,34 milyon mt’a gerilerken, bu ithalatın değeri yıllık %153,1 artışla 1,63 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,94 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 1,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Ekim 2022 Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Avustralya 1.936.184 2.546.548 -24 169.562 274.112 -38,1 ABD 1.376.303 826.938 +66,4 297.349 93.048 - Kanada 423.454 567.700 -25,4 - - - Kolombiya 278.658 179.447 +55,3 - - - Rusya 235.342 286.426 -17,8 59.166 11.529 -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: