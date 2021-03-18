Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak ayında %54 arttı

Perşembe, 18 Mart 2021 14:22:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %15,7 ve yıllık %54 artışla 656.404 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %17,4 ve yıllık %43,1 artışla 75,03 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 243.634 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat ise 162.858 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak 2021 Ocak 2020 Yıllık değişim (%) Avustralya 243.634 - - ABD 162.858 304.236 -46,47 Kanada 95.869 87.997 8,95 Rusya 95.017 34.086 178,76 Kolombiya 59.026 - -

Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: