Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak ayında %54 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %15,7 ve yıllık %54 artışla 656.404 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %17,4 ve yıllık %43,1 artışla 75,03 milyon $ oldu.
Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 243.634 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat ise 162.858 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
Ocak 2021
|
Ocak 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
243.634
|
-
|
-
|
ABD
|
162.858
|
304.236
|
-46,47
|
Kanada
|
95.869
|
87.997
|
8,95
|
Rusya
|
95.017
|
34.086
|
178,76
|
Kolombiya
|
59.026
|
-
|
-
Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: