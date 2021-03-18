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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak ayında %54 arttı

Perşembe, 18 Mart 2021 14:22:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %15,7 ve yıllık %54 artışla 656.404 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %17,4 ve yıllık %43,1 artışla 75,03 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 243.634 mt olurken, ABD’den yapılan ithalat ise 162.858 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

Ocak 2021

Ocak 2020

Yıllık değişim (%)

Avustralya

243.634

-

-

ABD

162.858

304.236

-46,47

Kanada

95.869

87.997

8,95

Rusya

95.017

34.086

178,76

Kolombiya

59.026

-

-

Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Türkiye  hammaddeler  koklaşabilir taş kömürü  Avrupa  |  benzer haberler »


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