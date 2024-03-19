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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak ayında %102,2 arttı

Salı, 19 Mart 2024 11:08:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %147,4 ve yıllık %102,2 artışla 658.470 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %172,8 ve yıllık %83,5 artışla 187,94 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %12,1 artışla 358.720 mt olurken Avustralya’yı 167.507 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 113.068 mt sevkiyat yapan Kolombiya takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar

 

 

 

Ocak 2024

Ocak 2023

Yıllık değişim (%)

Avustralya

358.720

319.834

+12,1

ABD

167.507

-

-

Kolombiya

113.068

-

-

Rusya

19.175

5.845

+228

Ocak ayında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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