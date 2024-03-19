Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak ayında %102,2 arttı

Salı, 19 Mart 2024 11:08:55 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %147,4 ve yıllık %102,2 artışla 658.470 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %172,8 ve yıllık %83,5 artışla 187,94 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %12,1 artışla 358.720 mt olurken Avustralya’yı 167.507 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 113.068 mt sevkiyat yapan Kolombiya takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar Ocak 2024 Ocak 2023 Yıllık değişim (%) Avustralya 358.720 319.834 +12,1 ABD 167.507 - - Kolombiya 113.068 - - Rusya 19.175 5.845 +228

Ocak ayında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: