Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %24,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %176,2 ve yıllık %38,4 artışla 533.996 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %150,8 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %42,2 artışla 125,25 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye 'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %24,1 artışla 3.835.647 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,9 artışla 1,03 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 2.096.396 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 1.374.485 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 251.698 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Avustralya 1.696.918 2.096.396 23,5 237.208 369.226 55,7 ABD 748.072 1.374.485 83,7 71.830 150.077 108,9 Rusya 319.222 251.698 -21,2 10.859 14.692 35,3 Kolombiya 165.358 113.068 -31,6 66.010 - -