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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %24,1 arttı

Perşembe, 10 Ekim 2024 10:01:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %176,2 ve yıllık %38,4 artışla 533.996 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %150,8 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %42,2 artışla 125,25 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %24,1 artışla 3.835.647 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,9 artışla 1,03 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 2.096.396 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 1.374.485 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 251.698 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2023

Ocak-Ağustos 2024

Yıllık değişim
(%)

Ağustos 2023

Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)

Avustralya

1.696.918

2.096.396

23,5

237.208

369.226

55,7

ABD

748.072

1.374.485

83,7

71.830

150.077

108,9

Rusya

319.222

251.698

-21,2

10.859

14.692

35,3

Kolombiya

165.358

113.068

-31,6

66.010

-

-

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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