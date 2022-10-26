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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %10,3 azaldı

Çarşamba, 26 Ekim 2022 12:17:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %50,4 ve yıllık %13,1 düşüşle 305.509 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %54,5 düşüş ve yıllık %192,3 artışla 134,05 milyon $ oldu.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %10,3 azalarak 3,23 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %175,4 artışla 1,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,44 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 854.153 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2022

Ocak-Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2022

Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

1.439.675

1.958.895

-26,51

162.959

254.769

-36,04

ABD

854.153

733.889

16,39

69.217

78.115

-11,39

Kanada

423.454

470.298

-9,96

-

-

-

Kolombiya

278.658

179.447

55,29

61.310

-

-

Rusya

152.045

256.360

-40,69

12.023

18.602

-35,37

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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