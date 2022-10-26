Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %10,3 azaldı

Çarşamba, 26 Ekim 2022 12:17:03 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %50,4 ve yıllık %13,1 düşüşle 305.509 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %54,5 düşüş ve yıllık %192,3 artışla 134,05 milyon $ oldu.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %10,3 azalarak 3,23 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %175,4 artışla 1,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,44 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 854.153 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ağustos 2022 Ocak-Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Ağustos 2022 Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Avustralya 1.439.675 1.958.895 -26,51 162.959 254.769 -36,04 ABD 854.153 733.889 16,39 69.217 78.115 -11,39 Kanada 423.454 470.298 -9,96 - - - Kolombiya 278.658 179.447 55,29 61.310 - - Rusya 152.045 256.360 -40,69 12.023 18.602 -35,37

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: