Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %10,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %50,4 ve yıllık %13,1 düşüşle 305.509 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %54,5 düşüş ve yıllık %192,3 artışla 134,05 milyon $ oldu.
Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %10,3 azalarak 3,23 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %175,4 artışla 1,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,44 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 854.153 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2022
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2022
|
Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
1.439.675
|
1.958.895
|
-26,51
|
162.959
|
254.769
|
-36,04
|
ABD
|
854.153
|
733.889
|
16,39
|
69.217
|
78.115
|
-11,39
|
Kanada
|
423.454
|
470.298
|
-9,96
|
-
|
-
|
-
|
Kolombiya
|
278.658
|
179.447
|
55,29
|
61.310
|
-
|
-
|
Rusya
|
152.045
|
256.360
|
-40,69
|
12.023
|
18.602
|
-35,37
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: