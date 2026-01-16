Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %8,5 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %1 artış ve yıllık %8,6 düşüşle 441.012 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %7,8 artış ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %15 düşüşle 78,04 milyon $ oldu.

2025’in ilk on bir ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,5 düşüşle 4,74 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %34,5 düşüşle 858,87 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %1,8 artışla 2,09 milyon mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30,6 düşüşle 1,88 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %99,5 artışla 604.464 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) ABD 2.087.476 2.051.453 1,8 233.530 232.354 0,5 Avustralya 1.883.040 2.712.036 -30,6 152.470 230.640 -33,9 Rusya 604.464 302.929 99,5 55.012 19.452 182,8 Kanada 166.616 - - -

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Kasım 2025