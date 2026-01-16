Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %8,5 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %1 artış ve yıllık %8,6 düşüşle 441.012 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %7,8 artış ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %15 düşüşle 78,04 milyon $ oldu.
2025’in ilk on bir ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,5 düşüşle 4,74 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %34,5 düşüşle 858,87 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %1,8 artışla 2,09 milyon mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30,6 düşüşle 1,88 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %99,5 artışla 604.464 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|ABD
|2.087.476
|2.051.453
|1,8
|233.530
|232.354
|0,5
|Avustralya
|1.883.040
|2.712.036
|-30,6
|152.470
|230.640
|-33,9
|Rusya
|604.464
|302.929
|99,5
|55.012
|19.452
|182,8
|Kanada
|166.616
|-
|-
|-
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Kasım 2025