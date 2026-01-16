 |  Giriş 
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %8,5 düşüş kaydetti

Cuma, 16 Ocak 2026 10:57:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %1 artış ve yıllık %8,6 düşüşle 441.012 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %7,8 artış ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %15 düşüşle 78,04 milyon $ oldu.

2025’in ilk on bir ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,5 düşüşle 4,74 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %34,5 düşüşle 858,87 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %1,8 artışla 2,09 milyon mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30,6 düşüşle 1,88 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %99,5 artışla 604.464 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)
ABD  2.087.476   2.051.453  1,8  233.530   232.354  0,5
Avustralya  1.883.040   2.712.036  -30,6  152.470   230.640  -33,9
Rusya  604.464   302.929  99,5  55.012   19.452  182,8
Kanada  166.616   -       -     -     

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Kasım 2025


