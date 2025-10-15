Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %15,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %20,2 ve yıllık %22,5 düşüşle 413.731 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %22,4 ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %39,4 düşüşle 75,93 milyon $ oldu.
Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %15,3 düşüşle 3,25 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %42 düşüşle 599,43 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %29,3 düşüşle 1,48 milyon mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %14,3 düşüşle 1.18 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %67,2 artışla 420.860 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ağustos 2025
|Ocak-Ağustos 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ağustos 2025
|Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Avustralya
|1.483.042
|2.096.396
|-29,3
|241.443
|369.226
|-34,6
|ABD
|1.178.275
|1.374.485
|-14,3
|71.701
|150.077
|-52,2
|Rusya
|420.860
|251.705
|67,2
|100.587
|14.698
|584,3
|Kanada
|166.616
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Ağustos 2025