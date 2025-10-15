Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %15,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %20,2 ve yıllık %22,5 düşüşle 413.731 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %22,4 ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %39,4 düşüşle 75,93 milyon $ oldu.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %15,3 düşüşle 3,25 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %42 düşüşle 599,43 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %29,3 düşüşle 1,48 milyon mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %14,3 düşüşle 1.18 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %67,2 artışla 420.860 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2025 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2025 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Avustralya 1.483.042 2.096.396 -29,3 241.443 369.226 -34,6 ABD 1.178.275 1.374.485 -14,3 71.701 150.077 -52,2 Rusya 420.860 251.705 67,2 100.587 14.698 584,3 Kanada 166.616 - - - - -

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Ağustos 2025