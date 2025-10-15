 |  Giriş 
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %15,3 düştü

Çarşamba, 15 Ekim 2025 11:52:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %20,2 ve yıllık %22,5 düşüşle 413.731 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %22,4 ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %39,4 düşüşle 75,93 milyon $ oldu.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %15,3 düşüşle 3,25 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %42 düşüşle 599,43 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %29,3 düşüşle 1,48 milyon mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %14,3 düşüşle 1.18 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %67,2 artışla 420.860 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ağustos 2025 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ağustos 2025 Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)
Avustralya  1.483.042  2.096.396 -29,3  241.443  369.226 -34,6
ABD  1.178.275  1.374.485 -14,3  71.701  150.077 -52,2
Rusya  420.860  251.705 67,2  100.587  14.698 584,3
Kanada  166.616  -   -  -    -   -

