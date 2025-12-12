Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %8,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %29 ve yıllık %0,7 düşüşle 436.621 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %33,5 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %28,3 düşüşle 72,43 milyon $ oldu.
Yılın ilk on ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 4,30 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36 düşüşle 780,82 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %1,9 artışla 1,85 milyon mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30,3 düşüşle 1,73 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %93,8 artışla 549.451 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ekim 2025
|Ocak-Ekim 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ekim 2025
|Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Avustralya
|1.853.946
|1.819.099
|1,9
|302.271
|76.411
|295,6
|ABD
|1.730.570
|2.481.396
|-30,3
|79.306
|346.285
|-77,1
|Rusya
|549.451
|283.476
|93,8
|55.043
|17.005
|223,7
|Kanada
|166.616
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Ekim 2025