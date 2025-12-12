Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %8,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %29 ve yıllık %0,7 düşüşle 436.621 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %33,5 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %28,3 düşüşle 72,43 milyon $ oldu.

Yılın ilk on ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 4,30 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36 düşüşle 780,82 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %1,9 artışla 1,85 milyon mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30,3 düşüşle 1,73 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %93,8 artışla 549.451 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2025 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Avustralya 1.853.946 1.819.099 1,9 302.271 76.411 295,6 ABD 1.730.570 2.481.396 -30,3 79.306 346.285 -77,1 Rusya 549.451 283.476 93,8 55.043 17.005 223,7 Kanada 166.616 - - - - -

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Ekim 2025