Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %8,4 azaldı

Cuma, 12 Aralık 2025 10:34:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %29 ve yıllık %0,7 düşüşle 436.621 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %33,5 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %28,3 düşüşle 72,43 milyon $ oldu.

Yılın ilk on ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 4,30 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36 düşüşle 780,82 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %1,9 artışla 1,85 milyon mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30,3 düşüşle 1,73 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %93,8 artışla 549.451 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ekim 2025 Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)
Avustralya  1.853.946   1.819.099  1,9  302.271   76.411  295,6
ABD  1.730.570   2.481.396  -30,3  79.306   346.285  -77,1
Rusya  549.451   283.476  93,8  55.043   17.005  223,7
Kanada  166.616   -    -  -     -    -

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Ekim 2025


