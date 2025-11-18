 |  Giriş 
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %9,2 azaldı

Salı, 18 Kasım 2025 10:52:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %48,7 ve yıllık %45,9 artışla 615.168 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %43,5 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %27,9 artışla 75,93 milyon $ oldu.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %9,2 düşüşle 3,86 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36,7 düşüşle 708,40 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %22,7 düşüşle 1,65 milyon mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %11 düşüşle 1,55 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %85,5 artışla 494.405 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
Avustralya  1.651.265  2.135.111 -22,7  168.223  38.716 334,5
ABD  1.551.675  1.742.687 -11  373.400  368.202 1,4
Rusya  494.405  266.472 85,5  73.545  14.767 398
Kanada  166.616  -   -  -    -   -

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2025


