Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %9,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %48,7 ve yıllık %45,9 artışla 615.168 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %43,5 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %27,9 artışla 75,93 milyon $ oldu.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %9,2 düşüşle 3,86 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36,7 düşüşle 708,40 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %22,7 düşüşle 1,65 milyon mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %11 düşüşle 1,55 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %85,5 artışla 494.405 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2025
|Ocak-Eylül 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2025
|Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Avustralya
|1.651.265
|2.135.111
|-22,7
|168.223
|38.716
|334,5
|ABD
|1.551.675
|1.742.687
|-11
|373.400
|368.202
|1,4
|Rusya
|494.405
|266.472
|85,5
|73.545
|14.767
|398
|Kanada
|166.616
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2025