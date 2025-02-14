Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2024’te %21,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %18,7 düşüş ve yıllık %47,4 artışla 392.179 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %22,1 düşüş ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %3,8 artışla 71,49 milyon $ oldu.

2024’ün tamamında ise, Türkiye 'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %21,7 artışla 5.571.663 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %11,6 artışla 1,38 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 2.712.036 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 2.412.420 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 334.141 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

2024’te Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2024 2023 Yıllık değişim

(%) Aralık 2024 Aralık 2023 Yıllık değişim (%) Avustralya 2.712.036 2.437.340 11,3 - - - ABD 2.412.420 1.332.094 81,1 360.966 214.403 68,4 Rusya 334.141 482.815 -30,8 31.213 51.709 -39,6 Kolombiya 113.068 165.358 -31,6 - - -

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - 2024