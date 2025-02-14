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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2024’te %21,7 arttı

Cuma, 14 Şubat 2025 11:46:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %18,7 düşüş ve yıllık %47,4 artışla 392.179 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %22,1 düşüş ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %3,8 artışla 71,49 milyon $ oldu.

2024’ün tamamında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %21,7 artışla 5.571.663 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %11,6 artışla 1,38 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - 2024

<a href='turkiye'>Türkiye</a>’nin <a href='koklasabilir-tas-komuru'>koklaşabilir taş kömürü</a> ithalatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 2.712.036 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 2.412.420 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 334.141 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

2024’te Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)     
 20242023Yıllık değişim
(%)		Aralık 2024Aralık 2023

Yıllık değişim

 (%)

Avustralya2.712.0362.437.34011,3---
ABD2.412.4201.332.09481,1360.966214.40368,4
Rusya334.141482.815-30,831.21351.709-39,6
Kolombiya113.068165.358-31,6---

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - 2024

<a href='turkiye'>Türkiye</a>’nin <a href='koklasabilir-tas-komuru'>koklaşabilir taş kömürü</a> ithalatı dağılımı - 2024

Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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