Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2023 yılında %12,1 azaldı

Pazartesi, 19 Şubat 2024 11:18:16 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %43,5 ve yıllık %47,6 düşüşle 266.113 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %38,8 ve yıllık %54,2 düşüşle 68,89 milyon $ oldu.

2023 yılında koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %12,1 düşerek 4,58 milyon mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %33,8 düşüşle 1,24 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %3,1 düşüşle 2.437.341 mt olurken Avustralya’yı, yıllık %13 düşüşle 1.332.093 mt kömür ihraç eden ABD ve yıllık %82 artışla 482.816 sevkiyat yapan Rusya takip etti.

2023 yılında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) 2023 2022 Yıllık değişim (%) Aralık 2023 Aralık 2022 Yıllık değişim (%) Avustralya 2.437.341 2.514.591 -3,1 - 415.037 - ABD 1.332.093 1.531.466 -13 214.403 82.516 +159,8 Rusya 482.816 265.305 +82 51.710 10.432 +395,7 Kolombiya 165.358 278.658 -40,7 - - -

2023 yılında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: