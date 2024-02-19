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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2023 yılında %12,1 azaldı

Pazartesi, 19 Şubat 2024 11:18:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %43,5 ve yıllık %47,6 düşüşle 266.113 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %38,8 ve yıllık %54,2 düşüşle 68,89 milyon $ oldu.

2023 yılında koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %12,1 düşerek 4,58 milyon mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %33,8 düşüşle 1,24 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %3,1 düşüşle 2.437.341 mt olurken Avustralya’yı, yıllık %13 düşüşle 1.332.093 mt kömür ihraç eden ABD ve yıllık %82 artışla 482.816 sevkiyat yapan Rusya takip etti.

2023 yılında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

2023

2022

Yıllık değişim (%)

Aralık 2023

Aralık 2022

Yıllık değişim (%)

Avustralya

2.437.341

2.514.591

-3,1

-

415.037

-

ABD

1.332.093

1.531.466

-13

214.403

82.516

+159,8

Rusya

482.816

265.305

+82

51.710

10.432

+395,7

Kolombiya

165.358

278.658

-40,7

-

-

-

2023 yılında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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