Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2023 yılında %12,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %43,5 ve yıllık %47,6 düşüşle 266.113 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %38,8 ve yıllık %54,2 düşüşle 68,89 milyon $ oldu.
2023 yılında koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %12,1 düşerek 4,58 milyon mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %33,8 düşüşle 1,24 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı yılda Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %3,1 düşüşle 2.437.341 mt olurken Avustralya’yı, yıllık %13 düşüşle 1.332.093 mt kömür ihraç eden ABD ve yıllık %82 artışla 482.816 sevkiyat yapan Rusya takip etti.
2023 yılında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2023
|
Aralık 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
2.437.341
|
2.514.591
|
-3,1
|
-
|
415.037
|
-
|
ABD
|
1.332.093
|
1.531.466
|
-13
|
214.403
|
82.516
|
+159,8
|
Rusya
|
482.816
|
265.305
|
+82
|
51.710
|
10.432
|
+395,7
|
Kolombiya
|
165.358
|
278.658
|
-40,7
|
-
|
-
|
-
2023 yılında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: