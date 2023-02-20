Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2022’de %2,2 azaldı

Pazartesi, 20 Şubat 2023 11:35:20 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %38,9 artış ve yıllık %8,5 düşüşle 507.985 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %63,5 artışla ve yıllık %19,8 düşüşle 150,5 milyon $ oldu.

2022 yılında koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,2 azalarak 5,21 milyon mt’a gerilerken, bu ithalatın değeri yıllık %105,2 artışla 1,87 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yıl Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,51 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 1,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2022 yılında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir: