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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2022’de %2,2 azaldı

Pazartesi, 20 Şubat 2023 11:35:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %38,9 artış ve yıllık %8,5 düşüşle 507.985 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %63,5 artışla ve yıllık %19,8 düşüşle 150,5 milyon $ oldu.

2022 yılında koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,2 azalarak 5,21 milyon mt’a gerilerken, bu ithalatın değeri yıllık %105,2 artışla 1,87 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yıl Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,51 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 1,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2022 yılında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

2022

2021

Yıllık değişim (%)

Aralık 2022

Aralık 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

2.514.591

3.278.525

-23,3

415.037

435.726

-4,75

ABD

1.531.466

899.902

+70,18

82.516

72.964

+13,09

Kanada

533.461

567.700

-6,03

-

-

-

Kolombiya

278.658

264.268

+5,45

-

29.730

-

Rusya

265.305

314.036

-15,52

10.432

16.831

-38,02

 


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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