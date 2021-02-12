Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2020 yılında %2,4 azaldı

Cuma, 12 Şubat 2021 12:17:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %39,3 ve yıllık %27,6 artışla 567.481 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %45,5 ve yıllık %7,7 artışla 63,94 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,4 düşüşle 5,47 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36,3 düşüşle 640,65 milyon $ seviyesinde yer aldı.

2020 yılında Türkiye'nin ABD’den yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,47 milyon mt olurken, Kanada’dan yapılan ithalat 1,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) 2020 2019 Yıllık değişim (%) Aralık 2020 Aralık 2019 Yıllık değişim (%) ABD 2.466.529 1.325.358 86,10 79.861 175.337 -54,45 Kanada 1.112.227 754.290 47,45 240.952 - - Avustralya 904.261 2.821.747 -67,95 155.162 251.445 -38,29 Rusya 558.167 441.754 26,35 31.721 17.788 78,33 Kolombiya 353.041 264.078 33,69 59.785 - -

2020 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: