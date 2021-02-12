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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2020 yılında %2,4 azaldı

Cuma, 12 Şubat 2021 12:17:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %39,3 ve yıllık %27,6 artışla 567.481 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %45,5 ve yıllık %7,7 artışla 63,94 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,4 düşüşle 5,47 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36,3 düşüşle 640,65 milyon $ seviyesinde yer aldı.

2020 yılında Türkiye'nin ABD’den yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2,47 milyon mt olurken, Kanada’dan yapılan ithalat 1,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

2020

2019

Yıllık değişim (%)

Aralık 2020

Aralık 2019

Yıllık değişim (%)

ABD

2.466.529

1.325.358

86,10

79.861

175.337

-54,45

Kanada

1.112.227

754.290

47,45

240.952

-

-

Avustralya

904.261

2.821.747

-67,95

155.162

251.445

-38,29

Rusya

558.167

441.754

26,35

31.721

17.788

78,33

Kolombiya

353.041

264.078

33,69

59.785

-

-

2020 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  Türkiye  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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