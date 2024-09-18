Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %11,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %37 düşüş ve yıllık %4,3 artışla 125.459 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %34,7 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %5,3 düşüşle 115,61 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %11,3 artışla 1.168.959 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,1 artışla 1,12 milyar $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %44,1 artışla 234.790 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 100.154 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 98.327 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2023
|
Ocak-Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
|
Temmuz 2023
|
Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
162.944
|
234.790
|
44,1
|
21.199
|
10.236
|
-51,7
|
ABD
|
65.756
|
100.154
|
52,3
|
280
|
224
|
-20
|
İngiltere
|
89.226
|
98.327
|
10,2
|
12.075
|
15.558
|
28,8
|
Irak
|
70.044
|
71.657
|
2,3
|
10.403
|
14.351
|
38
|
Belçika
|
46.562
|
50.837
|
9,2
|
2.934
|
2.660
|
-9,3
|
İtalya
|
35.043
|
50.749
|
44,8
|
5.803
|
7.896
|
36,1
|
Mısır
|
21.648
|
49.531
|
128,8
|
2.867
|
2.497
|
-12,9
|
Gürcistan
|
26.686
|
47.650
|
78,6
|
5.351
|
8.805
|
64,5
|
Almanya
|
34.244
|
41.203
|
20,3
|
3.290
|
5.729
|
74,1
|
Estonya
|
11.099
|
32.114
|
189,3
|
1.417
|
2.877
|
103
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: