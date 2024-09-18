Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %11,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %37 düşüş ve yıllık %4,3 artışla 125.459 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %34,7 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %5,3 düşüşle 115,61 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye ’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %11,3 artışla 1.168.959 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,1 artışla 1,12 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %44,1 artışla 234.790 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 100.154 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 98.327 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2023 Temmuz 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 162.944 234.790 44,1 21.199 10.236 -51,7 ABD 65.756 100.154 52,3 280 224 -20 İngiltere 89.226 98.327 10,2 12.075 15.558 28,8 Irak 70.044 71.657 2,3 10.403 14.351 38 Belçika 46.562 50.837 9,2 2.934 2.660 -9,3 İtalya 35.043 50.749 44,8 5.803 7.896 36,1 Mısır 21.648 49.531 128,8 2.867 2.497 -12,9 Gürcistan 26.686 47.650 78,6 5.351 8.805 64,5 Almanya 34.244 41.203 20,3 3.290 5.729 74,1 Estonya 11.099 32.114 189,3 1.417 2.877 103