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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %11,3 yükseldi

Çarşamba, 18 Eylül 2024 09:42:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %37 düşüş ve yıllık %4,3 artışla 125.459 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %34,7 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %5,3 düşüşle 115,61 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %11,3 artışla 1.168.959 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,1 artışla 1,12 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %44,1 artışla 234.790 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 100.154 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 98.327 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2023

Ocak-Temmuz 2024

Yıllık değişim
(%)

Temmuz 2023

Temmuz 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

162.944

234.790

44,1

21.199

10.236

-51,7

ABD

65.756

100.154

52,3

280

224

-20

İngiltere

89.226

98.327

10,2

12.075

15.558

28,8

Irak

70.044

71.657

2,3

10.403

14.351

38

Belçika

46.562

50.837

9,2

2.934

2.660

-9,3

İtalya

35.043

50.749

44,8

5.803

7.896

36,1

Mısır

21.648

49.531

128,8

2.867

2.497

-12,9

Gürcistan

26.686

47.650

78,6

5.351

8.805

64,5

Almanya

34.244

41.203

20,3

3.290

5.729

74,1

Estonya

11.099

32.114

189,3

1.417

2.877

103

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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