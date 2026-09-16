Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %38,1 ve yıllık %30,3 düşüşle 103.989 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %33,4 ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %31 düşüşle 99,14 milyon $ oldu.

2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise, Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %5 düşüşle 1,07 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %5,4 düşüşle 933,31 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %6,5 düşüşle 183.792 mt ile Romanya oldu. Romanya'yı yıllık %73,6 artışle 170.730 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %29,1 artışle 57.289 mt ithalat yapan Belçika takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Romanya 183.792 196.661 -6,5 6.955 1.696 310 İngiltere 170.730 98.340 73,6 17.131 9.339 83,4 Belçika 57.289 44.388 29,1 1.946 3.548 -45,1 Gürcistan 52.832 54.673 -3,4 10.642 9.957 6,9 İtalya 50.194 63.140 -20,5 208 3.530 -94,1 Hırvatistan 46.468 15.708 195,8 657 6 >1000 Fas 44.235 58.474 -24,4 2.337 23.040 -89,9 ABD 43.292 23.748 82,3 18.529 5 >1000 Yunanistan 34.022 21.281 59,9 756 983 -23,1 KKTC 33.341 24.788 34,5 3.699 2.441 51,6

Türkiye'nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026