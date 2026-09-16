Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %38,1 ve yıllık %30,3 düşüşle 103.989 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %33,4 ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %31 düşüşle 99,14 milyon $ oldu.
2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise, Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %5 düşüşle 1,07 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %5,4 düşüşle 933,31 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %6,5 düşüşle 183.792 mt ile Romanya oldu. Romanya'yı yıllık %73,6 artışle 170.730 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %29,1 artışle 57.289 mt ithalat yapan Belçika takip etti.
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Temmuz 2026
|Ocak-Temmuz 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Temmuz 2026
|Temmuz 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|183.792
|196.661
|-6,5
|6.955
|1.696
|310
|İngiltere
|170.730
|98.340
|73,6
|17.131
|9.339
|83,4
|Belçika
|57.289
|44.388
|29,1
|1.946
|3.548
|-45,1
|Gürcistan
|52.832
|54.673
|-3,4
|10.642
|9.957
|6,9
|İtalya
|50.194
|63.140
|-20,5
|208
|3.530
|-94,1
|Hırvatistan
|46.468
|15.708
|195,8
|657
|6
|>1000
|Fas
|44.235
|58.474
|-24,4
|2.337
|23.040
|-89,9
|ABD
|43.292
|23.748
|82,3
|18.529
|5
|>1000
|Yunanistan
|34.022
|21.281
|59,9
|756
|983
|-23,1
|KKTC
|33.341
|24.788
|34,5
|3.699
|2.441
|51,6
Türkiye'nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026