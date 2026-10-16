İngiltere, 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en büyük kaynaklı boru ihracat pazarı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı Ağustos ayında aylık %92 ve yıllık %7,3 artışla 198.906 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %82,4 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %19,5 artışla 179,86 milyon $ oldu.

2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,9 düşüşle 1,30 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,1 düşüşle 1,11 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

İngiltere'ye ihracat yıllık %85,4 artışla 210.854 mt'a yükselerek ülkeyi Türkiye'nin en büyük kaynaklı boru ihracat pazarı konumuna taşıdı. Romanya'ya sevkiyatlar %2,3 düşüşle 207.178 mt olurken, ABD'ye ihracat %213,5 artışla 74.688 mt'a çıkarak üçüncü sıraya yükseldi. Belçika'ya ihracat da %12,3 artışla 67.663 mt'a yükselirken, Hırvatistan ve Yunanistan'a sevkiyatlar sırasıyla %175,1 ve %74,1 arttı.

Buna karşılık Almanya'ya ihracat %46,3, İtalya'ya ihracat %27,9 ve Fas'a ihracat %28,6 geriledi. Ağustos ayında toplam kaynaklı boru ihracatı yıllık %7,3 ve aylık %92,0 artışla 198.906 mt'a yükselirken, İngiltere, ABD ve Romanya'ya yapılan güçlü sevkiyatlar aylık performansı destekledi. Genel tablo Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat hacminin büyük ölçüde yatay kaldığını, ancak pazar dağılımının İngiltere ve ABD lehine değiştiğini; Almanya, İtalya ve Fas gibi bazı geleneksel pazarlarda ise zayıflama görüldüğünü gösteriyor.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) İngiltere 210.854 113.711 85,4 40.138 15.371 161,1 Romanya 207.178 211.976 -2,3 23.544 15.315 53,7 ABD 74.688 23.824 213,5 31.396 75 >1000 Belçika 67.663 60.233 12,3 10.374 15.844 -34,5 Gürcistan 62.953 62.479 0,8 10.128 7.806 29,7 İtalya 53.894 74.738 -27,9 3.701 11.598 -68,1 Fas 51.756 72.468 -28,6 7.521 13.993 -46,3 Hırvatistan 47.895 17.407 175,1 1.426 1.699 -16,1 Almanya 39.716 73.897 -46,3 7.222 7.894 -8,5 Yunanistan 37.899 21.773 74,1 3.832 492 679,3

Türkiye'nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Ağustos 2026