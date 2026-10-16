İngiltere, 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en büyük kaynaklı boru ihracat pazarı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı Ağustos ayında aylık %92 ve yıllık %7,3 artışla 198.906 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %82,4 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %19,5 artışla 179,86 milyon $ oldu.
2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,9 düşüşle 1,30 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,1 düşüşle 1,11 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay
İngiltere'ye ihracat yıllık %85,4 artışla 210.854 mt'a yükselerek ülkeyi Türkiye'nin en büyük kaynaklı boru ihracat pazarı konumuna taşıdı. Romanya'ya sevkiyatlar %2,3 düşüşle 207.178 mt olurken, ABD'ye ihracat %213,5 artışla 74.688 mt'a çıkarak üçüncü sıraya yükseldi. Belçika'ya ihracat da %12,3 artışla 67.663 mt'a yükselirken, Hırvatistan ve Yunanistan'a sevkiyatlar sırasıyla %175,1 ve %74,1 arttı.
Buna karşılık Almanya'ya ihracat %46,3, İtalya'ya ihracat %27,9 ve Fas'a ihracat %28,6 geriledi. Ağustos ayında toplam kaynaklı boru ihracatı yıllık %7,3 ve aylık %92,0 artışla 198.906 mt'a yükselirken, İngiltere, ABD ve Romanya'ya yapılan güçlü sevkiyatlar aylık performansı destekledi. Genel tablo Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat hacminin büyük ölçüde yatay kaldığını, ancak pazar dağılımının İngiltere ve ABD lehine değiştiğini; Almanya, İtalya ve Fas gibi bazı geleneksel pazarlarda ise zayıflama görüldüğünü gösteriyor.
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ağustos 2026
|Ocak-Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Ağustos 2026
|Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|İngiltere
|210.854
|113.711
|85,4
|40.138
|15.371
|161,1
|Romanya
|207.178
|211.976
|-2,3
|23.544
|15.315
|53,7
|ABD
|74.688
|23.824
|213,5
|31.396
|75
|>1000
|Belçika
|67.663
|60.233
|12,3
|10.374
|15.844
|-34,5
|Gürcistan
|62.953
|62.479
|0,8
|10.128
|7.806
|29,7
|İtalya
|53.894
|74.738
|-27,9
|3.701
|11.598
|-68,1
|Fas
|51.756
|72.468
|-28,6
|7.521
|13.993
|-46,3
|Hırvatistan
|47.895
|17.407
|175,1
|1.426
|1.699
|-16,1
|Almanya
|39.716
|73.897
|-46,3
|7.222
|7.894
|-8,5
|Yunanistan
|37.899
|21.773
|74,1
|3.832
|492
|679,3
Türkiye'nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Ağustos 2026