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İngiltere, Belçika ve Hırvatistan 2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatındaki düşüşü kısmen dengeledi

Pazartesi, 17 Ağustos 2026 11:56:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı Haziran ayında aylık %2,8 ve yıllık %24,1 düşüşle 168.081 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %8,9 artış ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %21 düşüşle 149,11 milyon $ oldu.

2026 yılının ilk altı ayında ise, Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %1,2 düşüşle 964.410 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1 düşüşle 834,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

En büyük ihracat pazarı olan Romanya'ya sevkiyatlar %9,2 düşüşle 177.096 mt'a geriledi. Buna karşılık İngiltere'ye ihracat %72,4 artışla 153.435 mt'a çıkarak güçlü bir yükseliş kaydetti ve ikinci sıradaki konumunu sağlamlaştırdı. Belçika'nın %35,5 artışla 55.343 mt'a, Hırvatistan'ın ise %191,8 artışla 45.812 mt'a yükselmesi, Avrupa pazarlarının toplam içindeki ağırlığının arttığını gösteriyor.

Öte yandan Almanya'ya ihracat %44,4, İtalya'ya ihracat %16,4 ve Gürcistan'a ihracat %5,6 geriledi. Haziran ayında da zayıf görünüm daha belirgin hale geldi; aylık ihracat yıllık %24,1 düşüşle 168.081 mt seviyesine indi. Genel tablo, Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatında toplam hacmin hafif gerilediğini, ancak İngiltere, Belçika ve Hırvatistan gibi pazarlardaki güçlü artışların Romanya, Almanya ve İtalya'daki düşüşleri kısmen dengelediğini gösteriyor.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim
(%)		 Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim
(%)
Romanya 177.096 194.965 -9,2 40.768 60.685 -32,8
İngiltere 153.435 89.001 72,4 24.300 19.729 23,2
Belçika 55.343 40.841 35,5 8.939 6.445 38,7
İtalya 49.816 59.610 -16,4 11.012 16.562 -33,5
Hırvatistan 45.812 15.702 191,8 1.613 207 680,4
Gürcistan 42.190 44.716 -5,6 9.653 8.200 17,7
Fas 41.729 35.434 17,8 2.067 8.939 -76,9
Yunanistan 33.184 20.298 63,5 6.800 8.473 -19,7
Almanya 30.102 54.175 -44,4 4.008 7.799 -48,6
KKTC 29.549 22.347 32,2 8.390 4.668 79,7

Türkiye'nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Haziran 2026

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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