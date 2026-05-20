Romanya ve İngiltere, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında Ocak-Mart 2026 dönemindeki %14,1’lik artışa öncülük etti

Çarşamba, 20 Mayıs 2026 10:14:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %56,8 ve yıllık %16,7 artışla 243.777 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %56,2 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %17,9 artışla 203,25 milyon $ oldu.

2026 yılının Ocak-Mart döneminde ise Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %14,1 artışla 518.080 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %15 artışla 451,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

2025’in Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında Romanya, İngiltere, İtalya, Almanya ve Gürcistan öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde ilk sıralarda kısmi bir değişim görüldü. Romanya yıllık %7,9 artışla 100.412 mt seviyesine çıkarak en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürürken, İngiltere’ye yapılan ihracat %74,9 artışla 75.106 mt seviyesine yükseldi ve ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Hırvatistan’a yapılan sevkiyatların %202,3 artışla 32.472 mt’a çıkması dikkat çekerken, Belçika, Yunanistan, Fas ve Litvanya’ya yönelik güçlü artışlar da pazar dağılımındaki değişimi destekledi. Buna karşılık İtalya’ya ihracat %22,6, Almanya’ya ihracat ise %44,2 gerileyerek toplam artışı sınırladı. Genel tablo, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında toplam tonajın yıllık %14,1 artmasına Romanya ve İngiltere’nin yanı sıra Hırvatistan ve Yunanistan gibi pazarlardaki güçlü yükselişlerin öncülük ettiğini gösteriyor.

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mart 2026 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mart 2026 Mart 2025 Yıllık değişim
 (%)
Romanya 100.412  93.072  7,9  75.237  75.640  -0,5 
İngiltere 75.106  42.933  74,9  36.852  20.909  76,2 
Hırvatistan 32.472  10.743  202,3  9.626 
Belçika 29.731  19.551  52,1  4.309  5.718  -24,6 
İtalya 25.592  33.083  -22,6  21.550  16.892  27,6 
Yunanistan 24.017  9.781  145,5  23.199  7.236  220,6 
Gürcistan 19.605  21.656  -9,5  6.813  7.831  -13
Fas 18.721  11.652  60,7  3.241  3.938  -17,7 
Almanya 15.088  27.044  -44,2  4.499  7.293  -38,3 
Litvanya 12.698  8.239  54,1  4.163  934  345,9 

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Mart 2026


