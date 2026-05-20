Romanya ve İngiltere, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında Ocak-Mart 2026 dönemindeki %14,1’lik artışa öncülük etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %56,8 ve yıllık %16,7 artışla 243.777 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %56,2 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %17,9 artışla 203,25 milyon $ oldu.

2026 yılının Ocak-Mart döneminde ise Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %14,1 artışla 518.080 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %15 artışla 451,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

2025’in Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında Romanya, İngiltere, İtalya, Almanya ve Gürcistan öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde ilk sıralarda kısmi bir değişim görüldü. Romanya yıllık %7,9 artışla 100.412 mt seviyesine çıkarak en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürürken, İngiltere’ye yapılan ihracat %74,9 artışla 75.106 mt seviyesine yükseldi ve ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Hırvatistan’a yapılan sevkiyatların %202,3 artışla 32.472 mt’a çıkması dikkat çekerken, Belçika, Yunanistan, Fas ve Litvanya’ya yönelik güçlü artışlar da pazar dağılımındaki değişimi destekledi. Buna karşılık İtalya’ya ihracat %22,6, Almanya’ya ihracat ise %44,2 gerileyerek toplam artışı sınırladı. Genel tablo, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında toplam tonajın yıllık %14,1 artmasına Romanya ve İngiltere’nin yanı sıra Hırvatistan ve Yunanistan gibi pazarlardaki güçlü yükselişlerin öncülük ettiğini gösteriyor.

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2026 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim

(%) Mart 2026 Mart 2025 Yıllık değişim

(%) Romanya 100.412 93.072 7,9 75.237 75.640 -0,5 İngiltere 75.106 42.933 74,9 36.852 20.909 76,2 Hırvatistan 32.472 10.743 202,3 9.626 - - Belçika 29.731 19.551 52,1 4.309 5.718 -24,6 İtalya 25.592 33.083 -22,6 21.550 16.892 27,6 Yunanistan 24.017 9.781 145,5 23.199 7.236 220,6 Gürcistan 19.605 21.656 -9,5 6.813 7.831 -13 Fas 18.721 11.652 60,7 3.241 3.938 -17,7 Almanya 15.088 27.044 -44,2 4.499 7.293 -38,3 Litvanya 12.698 8.239 54,1 4.163 934 345,9

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Mart 2026