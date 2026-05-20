Romanya ve İngiltere, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında Ocak-Mart 2026 dönemindeki %14,1’lik artışa öncülük etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %56,8 ve yıllık %16,7 artışla 243.777 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %56,2 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %17,9 artışla 203,25 milyon $ oldu.
2026 yılının Ocak-Mart döneminde ise Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %14,1 artışla 518.080 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %15 artışla 451,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay
2025’in Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında Romanya, İngiltere, İtalya, Almanya ve Gürcistan öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde ilk sıralarda kısmi bir değişim görüldü. Romanya yıllık %7,9 artışla 100.412 mt seviyesine çıkarak en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürürken, İngiltere’ye yapılan ihracat %74,9 artışla 75.106 mt seviyesine yükseldi ve ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Hırvatistan’a yapılan sevkiyatların %202,3 artışla 32.472 mt’a çıkması dikkat çekerken, Belçika, Yunanistan, Fas ve Litvanya’ya yönelik güçlü artışlar da pazar dağılımındaki değişimi destekledi. Buna karşılık İtalya’ya ihracat %22,6, Almanya’ya ihracat ise %44,2 gerileyerek toplam artışı sınırladı. Genel tablo, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında toplam tonajın yıllık %14,1 artmasına Romanya ve İngiltere’nin yanı sıra Hırvatistan ve Yunanistan gibi pazarlardaki güçlü yükselişlerin öncülük ettiğini gösteriyor.
Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mart 2026
|Ocak-Mart 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mart 2026
|Mart 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|100.412
|93.072
|7,9
|75.237
|75.640
|-0,5
|İngiltere
|75.106
|42.933
|74,9
|36.852
|20.909
|76,2
|Hırvatistan
|32.472
|10.743
|202,3
|9.626
|-
|-
|Belçika
|29.731
|19.551
|52,1
|4.309
|5.718
|-24,6
|İtalya
|25.592
|33.083
|-22,6
|21.550
|16.892
|27,6
|Yunanistan
|24.017
|9.781
|145,5
|23.199
|7.236
|220,6
|Gürcistan
|19.605
|21.656
|-9,5
|6.813
|7.831
|-13
|Fas
|18.721
|11.652
|60,7
|3.241
|3.938
|-17,7
|Almanya
|15.088
|27.044
|-44,2
|4.499
|7.293
|-38,3
|Litvanya
|12.698
|8.239
|54,1
|4.163
|934
|345,9