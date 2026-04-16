Türkiye’nin 2026 Ocak-Şubat dönemi kaynaklı boru ihracatında Avrupa öne çıkarken, bazı pazarlarda düşüş var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %33,0 ve yıllık %19,4 artışla 157.589 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %11,5 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %15,6 artışla 131,4 milyon $ oldu.

Ocak-Şubat 2026 döneminde ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %12,6 artışla 276.099 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13,4 artışla 249,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %81,3 artışla 39.920 mt ile İngiltere oldu. İngiltere’yi yıllık %90,2 artışla 26.308 mt kaynaklı boru ithal eden Belçika ve %42,7 artışla 24.870 mt ithalat yapan Romanya takip etti.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat verileri, 2026’nın ilk iki ayında hem miktar hem değer bazında ılımlı ancak dengeli bir büyümeye işaret etti. Ocak-Şubat döneminde ihracatın %12,6 artışla 276.099 mt’a ulaşması ve değer tarafında %13,4’lük yükseliş kaydedilmesi, talebin görece sağlıklı seyrettiğini gösterirken, Şubat ayında aylık %33’lük artış ihracat temposunun hız kazandığını ortaya koyuyor. Pazar dağılımında Avrupa’nın belirgin şekilde öne çıktığı görülürken, bölgedeki talep toparlanmasının ihracatı desteklediği gözleniyor. Genel olarak veriler Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında Avrupa odaklı büyümenin öne çıktığını ancak pazarlar arası dalgalanmanın devam ettiğine işaret ediyor.

Ocak-Şubat 2026 döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim

(%) Şubat 2026 Şubat 2025 Yıllık değişim (%) İngiltere 39.920 22.024 81,3 23.240 10.877 113,7 Belçika 26.308 13.833 90,2 23.645 10.453 126,2 Romanya 24.870 17.432 42,7 23.700 11.443 107,1 Hırvatistan 22.846 10.743 112,7 11.779 8.217 43,3 Fas 15.207 7.714 97,1 400 890 -55,1 Gürcistan 12.792 13.825 -7,5 7.211 6.420 12,3 Almanya 10.658 19.751 -46,0 4.726 11.126 -57,5 Irak 10.375 26.493 -60,8 4.261 14.073 -69,7 Mısır 9.480 3.037 212,1 3.368 1.890 78,1 Litvanya 8.621 7.306 18,0 2.742 4.729 -42,0

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2026