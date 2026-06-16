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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %8,1 artarken, Avrupa pazarları öne çıktı

Salı, 16 Haziran 2026 13:39:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Nisan ayında aylık %47,5 düşüş ve yıllık %4,7 düşüşle 122.360 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %42,7 düşüş ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %5,6 düşüşle 111,59 milyon $ oldu.

2026 yılının ilk dört ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %8,1 artışla 629.919 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %8,6 artışla 554,25 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında Ocak-Nisan döneminde pazar yapısı, geçen yıla kıyasla daha Avrupa ağırlıklı ve daha dengeli bir görünüme geçti. Romanya 103.771 mt ile ilk sıradaki yerini korurken, İngiltere %72,1 artışla ikinci sıraya yükselerek ihracat artışında ana destekleyici pazarlardan biri oldu. Hırvatistan’ın %267,7 artışla üçüncü sıraya çıkması, Belçika ve Fas’taki güçlü artışlarla birlikte, Avrupa ve yakın bölge talebinin Türk kaynaklı boru ihracatında belirleyici hale geldiğini gösteriyor.

Buna karşılık geçen yılın aynı döneminde ilk 10’da yer alan Irak, ABD ve Kanada bu yıl listenin dışında kaldı. Özellikle Irak’a yapılan ihracatın %73,7, Kanada’ya yapılan ihracatın %65,1 ve ABD’ye yapılan ihracatın %28,6 düşmesi, geleneksel ve uzak pazarlarda daha zayıf bir görünüm olduğunu ortaya koyuyor. Toplam tonaj tarafında ise Ocak-Nisan ihracatı yıllık %8,1 artışla 629.919 mt’a yükseldi ancak Nisan ayı ihracatının aylık %47,5 ve yıllık %4,7 düşüşle 122.360 mt’a gerilemesi, ilk çeyrekteki güçlü ivmenin Nisan ayında belirgin şekilde yavaşladığın işaret etti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim
(%)		 Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim
(%)
Romanya 103.771 94.818 9,4 12.132 1.746 594,9
İngiltere 84.889 49.315 72,1 9.602 6.382 50,5
Hırvatistan 41.036 11.160 267,7 8.564 417 >1000
Belçika 34.118 27.307 24,9 4.387 7.756 -43,4
Fas 29.665 16.531 79,5 10.944 4.879 124,3
İtalya 29.314 39.884 -26,5 4.362 6.802 -35,9
Gürcistan 26.189 29.378 -10,9 6.584 7.722 -14,7
Yunanistan 23.994 10.585 126,7 152 804 -81,1
Almanya 20.117 39.965 -49,7 5.029 12.921 -61,1
Türkmenistan 17.190 6.355 170,5 7.044 1.002 602,9

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Nisan 2026


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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