Romanya ve İngiltere, 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat artışına öncülük etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında aylık %45,1 ve yıllık %1,1 artışla 174.388 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %26,2 artış ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %4,6 düşüşle 136,84 milyon $ oldu.

2026 yılının ilk beş ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %5,6 artışla 797.446 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,7 artışla 684,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında Romanya, İngiltere, Irak, Almanya ve İtalya öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde pazar dağılımı daha Avrupa ağırlıklı bir görünüm kazandı. Romanya yıllık %1,5 artışla 136.329 mt seviyesine çıkarak ilk sıradaki yerini korurken, İngiltere’ye yapılan ihracat %88 artışla 130.262 mt’a yükseldi ve ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Belçika %35,1 artışla 46.477 mt’a çıkarak üçüncü sıraya yükselirken, Hırvatistan’a ihracat %185,2 artışla 44.198 mt’a ve Fas’a ihracat %49,7 artışla 39.671 mt’a ulaştı. Buna karşılık geçen yılın önde gelen pazarlarından Irak’a ihracat %75,1, Almanya’ya ihracat %43,7, İtalya’ya ihracat ise %9,8 geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatının Ocak-Mayıs döneminde yıllık %5,6 artmasına Romanya ve İngiltere’nin yanı sıra Belçika, Hırvatistan, Fas ve Yunanistan gibi pazarlardaki güçlü performansın destek verdiğini, Irak ve Almanya’daki düşüşlerin ise artışı sınırladığını gösteriyor.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) Romanya 136.329 134.280 1,5 37.209 39.462 -5,7 İngiltere 130.262 69.272 88,0 45.097 19.957 126,0 Belçika 46.477 34.396 35,1 12.359 7.089 74,4 Hırvatistan 44.198 15.496 185,2 5.246 4.336 21,0 Fas 39.671 26.495 49,7 9.947 9.965 -0,2 İtalya 38.821 43.047 -9,8 9.507 3.163 200,5 Gürcistan 32.537 36.516 -10,9 6.349 7.138 -11,1 Yunanistan 26.345 11.825 122,8 2.818 1.239 127,4 Almanya 26.094 46.376 -43,7 5.977 6.411 -6,8 Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 20.913 17.679 18,3 3.941 3.948 -0,2

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2026