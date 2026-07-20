Romanya ve İngiltere, 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat artışına öncülük etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında aylık %45,1 ve yıllık %1,1 artışla 174.388 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %26,2 artış ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %4,6 düşüşle 136,84 milyon $ oldu.
2026 yılının ilk beş ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %5,6 artışla 797.446 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,7 artışla 684,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay
2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatında Romanya, İngiltere, Irak, Almanya ve İtalya öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde pazar dağılımı daha Avrupa ağırlıklı bir görünüm kazandı. Romanya yıllık %1,5 artışla 136.329 mt seviyesine çıkarak ilk sıradaki yerini korurken, İngiltere’ye yapılan ihracat %88 artışla 130.262 mt’a yükseldi ve ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Belçika %35,1 artışla 46.477 mt’a çıkarak üçüncü sıraya yükselirken, Hırvatistan’a ihracat %185,2 artışla 44.198 mt’a ve Fas’a ihracat %49,7 artışla 39.671 mt’a ulaştı. Buna karşılık geçen yılın önde gelen pazarlarından Irak’a ihracat %75,1, Almanya’ya ihracat %43,7, İtalya’ya ihracat ise %9,8 geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatının Ocak-Mayıs döneminde yıllık %5,6 artmasına Romanya ve İngiltere’nin yanı sıra Belçika, Hırvatistan, Fas ve Yunanistan gibi pazarlardaki güçlü performansın destek verdiğini, Irak ve Almanya’daki düşüşlerin ise artışı sınırladığını gösteriyor.
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2026
|Ocak-Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2026
|Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|136.329
|134.280
|1,5
|37.209
|39.462
|-5,7
|İngiltere
|130.262
|69.272
|88,0
|45.097
|19.957
|126,0
|Belçika
|46.477
|34.396
|35,1
|12.359
|7.089
|74,4
|Hırvatistan
|44.198
|15.496
|185,2
|5.246
|4.336
|21,0
|Fas
|39.671
|26.495
|49,7
|9.947
|9.965
|-0,2
|İtalya
|38.821
|43.047
|-9,8
|9.507
|3.163
|200,5
|Gürcistan
|32.537
|36.516
|-10,9
|6.349
|7.138
|-11,1
|Yunanistan
|26.345
|11.825
|122,8
|2.818
|1.239
|127,4
|Almanya
|26.094
|46.376
|-43,7
|5.977
|6.411
|-6,8
|Kuzey Kıbrıs Türk Cum.
|20.913
|17.679
|18,3
|3.941
|3.948
|-0,2
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2026