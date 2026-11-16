Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı Eylül ayında aylık %7,1 ve yıllık %22,7 düşüşle 184.691 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %10,3 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %21 düşüşle 161,28 milyon $ oldu.

2026 yılının Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %6,3 düşüşle 1,45 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri de yıllık %5 düşüşle 1,27 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Romanya'ya ihracat yıllık %9,6 düşüşle 258.448 mt olsa da ülke, Ocak-Eylül döneminde yeniden Türkiye'nin en büyük kaynaklı boru ihracat pazarı konumuna yükseldi. İngiltere'ye ihracat %71,6 artışla 238.715 mt olurken, ABD'ye sevkiyat %219,1 artışla 91.628 mt'a çıkarak üçüncü sıradaki yerini korudu. Belçika ve Gürcistan'a ihracat sırasıyla %7,5 ve %2,5 artarken, Hırvatistan ve Yunanistan'a sevkiyatlar sırasıyla %75,9 ve %55,7 yükseldi.

Buna karşılık Almanya'ya ihracat %48,9, Fas'a ihracat %33,6 ve İtalya'ya ihracat %28,1 geriledi. Eylül ayında toplam kaynaklı boru ihracatı yıllık %22,7 ve aylık %7,1 düşüşle 184.691 mt seviyesinde kaydedildi. Romanya'ya Eylül ayında 51.642 mt sevkiyat yapılması, ülkenin kümülatif bazda İngiltere'yi yeniden geçmesini sağladı. Aylık görünümde özellikle Hırvatistan ve Almanya dikkat çekerken, bu ülkelere ihracat yıllık bazda sırasıyla %99,1 ve %83,3 düştü. Genel olarak Ocak-Eylül dönemindeki toplam ihracat düşüşü Ocak-Ağustos dönemine kıyasla belirgin şekilde genişlerken, İngiltere ve ABD'ye yapılan sevkiyatlar güçlü yıllık artışlarını sürdürdü.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2026 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Eylül 2026 Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Romanya 258.448 285.848 -9,6 51.642 73.872 -30,1 İngiltere 238.715 139.095 71,6 28.410 25.384 11,9 ABD 91.628 28.717 219,1 17.098 4.893 249,4 Belçika 73.071 67.947 7,5 5.409 7.715 -29,9 Gürcistan 71.657 69.900 2,5 8.704 7.421 17,3 Fas 61.754 93.063 -33,6 9.798 20.596 -52,4 İtalya 61.715 85.888 -28,1 7.821 11.150 -29,9 Hırvatistan 47.987 27.288 75,9 93 9.881 -99,1 Yunanistan 43.480 27.932 55,7 5.595 6.159 -9,2 Almanya 40.657 79.520 -48,9 941 5.623 -83,3

Türkiye'nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2026