Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %4,7 yükseldi

Çarşamba, 18 Mart 2026 10:44:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %44,3 düşüş ve yıllık %4,7 artışla 118.536 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir önceki aya kıyasla %37,5 düşüş ve 2025 yılının Ocak ayına kıyasla %11,1 artışla 117,93 milyon $ oldu.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Son 12 ay

Aynı yılda Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %49,6 artışla 16.680 mt ile İngiltere oldu. İngiltere’yi, %117,8 artışla 14.863 mt kaynaklı boru ithal eden Fas ve 11.067 mt ithalat yapan Hırvatistan takip etti.

2026’nın Ocak ayında Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)    
  Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim (%)
İngiltere  16.680   11.147  49,6
Fas  14.863   6.824  117,8
Hırvatistan  11.067   2.526  338,2
Mısır  6.169   1.147  438
Irak  6.114   12.420  -50,8
Almanya  5.932   8.626  -31,2
Litvanya  5.879   2.576  128,2
Gürcistan  5.581   7.405  -24,6
ABD  5.487   6  -
Gabon  4.614   11  -

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak 2026


