Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %4,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %44,3 düşüş ve yıllık %4,7 artışla 118.536 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir önceki aya kıyasla %37,5 düşüş ve 2025 yılının Ocak ayına kıyasla %11,1 artışla 117,93 milyon $ oldu.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %49,6 artışla 16.680 mt ile İngiltere oldu. İngiltere’yi, %117,8 artışla 14.863 mt kaynaklı boru ithal eden Fas ve 11.067 mt ithalat yapan Hırvatistan takip etti.

2026’nın Ocak ayında Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim (%) İngiltere 16.680 11.147 49,6 Fas 14.863 6.824 117,8 Hırvatistan 11.067 2.526 338,2 Mısır 6.169 1.147 438 Irak 6.114 12.420 -50,8 Almanya 5.932 8.626 -31,2 Litvanya 5.879 2.576 128,2 Gürcistan 5.581 7.405 -24,6 ABD 5.487 6 - Gabon 4.614 11 -

