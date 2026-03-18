Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %4,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %44,3 düşüş ve yıllık %4,7 artışla 118.536 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir önceki aya kıyasla %37,5 düşüş ve 2025 yılının Ocak ayına kıyasla %11,1 artışla 117,93 milyon $ oldu.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Son 12 ay
Aynı yılda Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %49,6 artışla 16.680 mt ile İngiltere oldu. İngiltere’yi, %117,8 artışla 14.863 mt kaynaklı boru ithal eden Fas ve 11.067 mt ithalat yapan Hırvatistan takip etti.
2026’nın Ocak ayında Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak 2026
|Ocak 2025
|Yıllık değişim (%)
|İngiltere
|16.680
|11.147
|49,6
|Fas
|14.863
|6.824
|117,8
|Hırvatistan
|11.067
|2.526
|338,2
|Mısır
|6.169
|1.147
|438
|Irak
|6.114
|12.420
|-50,8
|Almanya
|5.932
|8.626
|-31,2
|Litvanya
|5.879
|2.576
|128,2
|Gürcistan
|5.581
|7.405
|-24,6
|ABD
|5.487
|6
|-
|Gabon
|4.614
|11
|-