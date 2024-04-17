Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Şubat döneminde %26,3 yükseldi

Çarşamba, 17 Nisan 2024 12:00:18 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %24,9 ve yıllık %57,2 artışla 151.138 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %28,3 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %55,8 artışla 158,17 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %26,3 artışla 272.138 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %21,3 artışla 281,44 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %94,6 artışla 29.105 mt ile İngiltere oldu. İngiltere’yi, 27.641 mt kaynaklı boru ithal eden Irak ve 25.103 mt ithalat yapan Romanya takip etti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2023 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2023 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) United Kingdom 14.960 29.105 94,6 10.447 20.186 93,2 Iraq 20.330 27.641 36 6.674 11.758 76,2 Romania 11.440 25.103 119,4 10.469 6.226 -40,5 US 27.422 23.393 -14,7 9.352 19.709 110,7 Croatia 173 14.050 >1000 5 10.976 >1000 Belgium 6.742 13.408 98,9 5.379 10.363 92,7 Georgia 7.601 11.703 54 3.271 4.833 47,8 Estonia 2.139 11.071 417,6 1.551 7.348 373,8 Germany 5.336 10.871 103,7 2.245 6.490 189,1 Egypt 7.234 10.601 46,5 1.324 5.353 304,3

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: