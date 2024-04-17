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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Şubat döneminde %26,3 yükseldi

Çarşamba, 17 Nisan 2024 12:00:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %24,9 ve yıllık %57,2 artışla 151.138 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %28,3 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %55,8 artışla 158,17 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %26,3 artışla 272.138 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %21,3 artışla 281,44 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %94,6 artışla 29.105 mt ile İngiltere oldu. İngiltere’yi, 27.641 mt kaynaklı boru ithal eden Irak ve 25.103 mt ithalat yapan Romanya takip etti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2023

Ocak-Şubat 2024

Yıllık değişim
(%)

Şubat 2023

Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

United Kingdom

14.960

29.105

94,6

10.447

20.186

93,2

Iraq

20.330

27.641

36

6.674

11.758

76,2

Romania

11.440

25.103

119,4

10.469

6.226

-40,5

US

27.422

23.393

-14,7

9.352

19.709

110,7

Croatia

173

14.050

>1000

5

10.976

>1000

Belgium

6.742

13.408

98,9

5.379

10.363

92,7

Georgia

7.601

11.703

54

3.271

4.833

47,8

Estonia

2.139

11.071

417,6

1.551

7.348

373,8

Germany

5.336

10.871

103,7

2.245

6.490

189,1

Egypt

7.234

10.601

46,5

1.324

5.353

304,3

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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