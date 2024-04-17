Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Şubat döneminde %26,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %24,9 ve yıllık %57,2 artışla 151.138 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %28,3 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %55,8 artışla 158,17 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %26,3 artışla 272.138 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %21,3 artışla 281,44 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %94,6 artışla 29.105 mt ile İngiltere oldu. İngiltere’yi, 27.641 mt kaynaklı boru ithal eden Irak ve 25.103 mt ithalat yapan Romanya takip etti.
Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2023
|
Ocak-Şubat 2024
|
Yıllık değişim
|
Şubat 2023
|
Şubat 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
United Kingdom
|
14.960
|
29.105
|
94,6
|
10.447
|
20.186
|
93,2
|
Iraq
|
20.330
|
27.641
|
36
|
6.674
|
11.758
|
76,2
|
Romania
|
11.440
|
25.103
|
119,4
|
10.469
|
6.226
|
-40,5
|
US
|
27.422
|
23.393
|
-14,7
|
9.352
|
19.709
|
110,7
|
Croatia
|
173
|
14.050
|
>1000
|
5
|
10.976
|
>1000
|
Belgium
|
6.742
|
13.408
|
98,9
|
5.379
|
10.363
|
92,7
|
Georgia
|
7.601
|
11.703
|
54
|
3.271
|
4.833
|
47,8
|
Estonia
|
2.139
|
11.071
|
417,6
|
1.551
|
7.348
|
373,8
|
Germany
|
5.336
|
10.871
|
103,7
|
2.245
|
6.490
|
189,1
|
Egypt
|
7.234
|
10.601
|
46,5
|
1.324
|
5.353
|
304,3
Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: