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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Mart döneminde %18,3 yükseldi

Perşembe, 16 Mayıs 2024 09:53:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %63,4 ve yıllık %12,3 artışla 243.611 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %50,6 ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %19,6 artışla 234,67 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %18,3 artışla 513.653 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20 artışla 513,77 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %75,3 artışla 110.213 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 56.639 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 43.271 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2023

Ocak-Mart 2024

Yıllık değişim
(%)

Mart 2023

Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

62.886

110.213

75,3

51.061

85.116

66,7

ABD

30.604

56.639

85,1

3.181

33.474

952,3

İngiltere

37.800

43.271

14,5

22.368

15.772

-29,5

Irak

30.174

33.904

12,4

9.576

6.266

-34,6

Belçika

21.329

24.713

15,9

14.586

12.307

-15,6

Hırvatistan

3.103

19.401

525,2

2.930

5.658

93,1

Mısır

8.216

19.229

134

982

8.575

773,2

Almanya

16.332

16.819

3

10.958

5.949

-45,7

İtalya

17.092

16.812

-1,6

7.497

8.874

18,4

Gürcistan

11.343

16.469

45,2

3.534

4762

34,7

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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