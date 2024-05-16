Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Mart döneminde %18,3 yükseldi

Perşembe, 16 Mayıs 2024 09:53:08 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %63,4 ve yıllık %12,3 artışla 243.611 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %50,6 ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %19,6 artışla 234,67 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %18,3 artışla 513.653 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20 artışla 513,77 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %75,3 artışla 110.213 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 56.639 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 43.271 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2023 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 62.886 110.213 75,3 51.061 85.116 66,7 ABD 30.604 56.639 85,1 3.181 33.474 952,3 İngiltere 37.800 43.271 14,5 22.368 15.772 -29,5 Irak 30.174 33.904 12,4 9.576 6.266 -34,6 Belçika 21.329 24.713 15,9 14.586 12.307 -15,6 Hırvatistan 3.103 19.401 525,2 2.930 5.658 93,1 Mısır 8.216 19.229 134 982 8.575 773,2 Almanya 16.332 16.819 3 10.958 5.949 -45,7 İtalya 17.092 16.812 -1,6 7.497 8.874 18,4 Gürcistan 11.343 16.469 45,2 3.534 4762 34,7

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: