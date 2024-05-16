Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Mart döneminde %18,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %63,4 ve yıllık %12,3 artışla 243.611 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %50,6 ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %19,6 artışla 234,67 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %18,3 artışla 513.653 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20 artışla 513,77 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %75,3 artışla 110.213 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 56.639 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 43.271 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.
Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2023
|
Ocak-Mart 2024
|
Yıllık değişim
|
Mart 2023
|
Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
62.886
|
110.213
|
75,3
|
51.061
|
85.116
|
66,7
|
ABD
|
30.604
|
56.639
|
85,1
|
3.181
|
33.474
|
952,3
|
İngiltere
|
37.800
|
43.271
|
14,5
|
22.368
|
15.772
|
-29,5
|
Irak
|
30.174
|
33.904
|
12,4
|
9.576
|
6.266
|
-34,6
|
Belçika
|
21.329
|
24.713
|
15,9
|
14.586
|
12.307
|
-15,6
|
Hırvatistan
|
3.103
|
19.401
|
525,2
|
2.930
|
5.658
|
93,1
|
Mısır
|
8.216
|
19.229
|
134
|
982
|
8.575
|
773,2
|
Almanya
|
16.332
|
16.819
|
3
|
10.958
|
5.949
|
-45,7
|
İtalya
|
17.092
|
16.812
|
-1,6
|
7.497
|
8.874
|
18,4
|
Gürcistan
|
11.343
|
16.469
|
45,2
|
3.534
|
4762
|
34,7
Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: