﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %9,4 düştü

Pazartesi, 22 Ocak 2024 11:07:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %4,6 ve yıllık %10,9 düşüşle 153.787 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %5 ve yıllık %0,7 düşüşle 170,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılının Ocak-Kasım döneminde kaynaklı boru ihracatı yıllık %9,4 düşerek 1,69 milyon mt olurken bu ihracatın değeri yıllık %17,6 düşüşle 1,77 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 252.514 mt ile yıllık %3,6 artış gösteren Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %516,2 artışla 171.795 mt kaynaklı boru ithal eden Fas ve yıllık %17,2 artışla 150.420 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Kasım 2023

Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Romanya

252.514

243.802

+3,6

8.256

11.350

-27,3

Fas

171.795

27.881

+516,2

18.447

5.786

+218,8

Irak

150.420

128.395

+17,2

23.298

14.683

+58,7

İngiltere

138.327

188.787

-26,7

5.028

27.722

-81,9

ABD

126.271

185.840

-32,1

23.599

20.062

+17,6

Belçika

69.079

79.501

-13,1

5.559

7.603

-26,9

İtalya

61.103

70.485

-13,3

4.832

4.683

+3,2

Almanya

54.017

52.438

+3

5.760

6.101

-5,6

İsrail

52.410

122.438

-57,2

6.587

7.561

-12,9

Gürcistan

45.822

43.636

+5

6.146

5.268

+16,7

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in inşaat demiri üretimi 2023’te %2,1 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin mekanik boru ithalatı Kasım ayında %19,3 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

ABD altı ülkeden ithal mekanik boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

22 Oca | Çelik Haberler

Benteler Steel/Tube ilk kez karbonu azaltılmış kaynaklı boru tedarik etti

22 Oca | Çelik Haberler

Suudi East Pipes devlete bağlı elektrik santrali operatörüne boru tedarik edecek

22 Oca | Çelik Haberler

Meksikalı Conduit Rymco boru tesisini genişletecek

22 Oca | Çelik Haberler

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

22 Oca | Çelik Haberler

ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisini kaldırdı

19 Oca | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla yatay

18 Oca | Boru

Vallourec TotalEnergies’in Irak projesi için boru tedarik edecek

18 Oca | Çelik Haberler