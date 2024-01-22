Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %9,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %4,6 ve yıllık %10,9 düşüşle 153.787 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %5 ve yıllık %0,7 düşüşle 170,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
2023 yılının Ocak-Kasım döneminde kaynaklı boru ihracatı yıllık %9,4 düşerek 1,69 milyon mt olurken bu ihracatın değeri yıllık %17,6 düşüşle 1,77 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 252.514 mt ile yıllık %3,6 artış gösteren Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %516,2 artışla 171.795 mt kaynaklı boru ithal eden Fas ve yıllık %17,2 artışla 150.420 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2023
|
Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
252.514
|
243.802
|
+3,6
|
8.256
|
11.350
|
-27,3
|
Fas
|
171.795
|
27.881
|
+516,2
|
18.447
|
5.786
|
+218,8
|
Irak
|
150.420
|
128.395
|
+17,2
|
23.298
|
14.683
|
+58,7
|
İngiltere
|
138.327
|
188.787
|
-26,7
|
5.028
|
27.722
|
-81,9
|
ABD
|
126.271
|
185.840
|
-32,1
|
23.599
|
20.062
|
+17,6
|
Belçika
|
69.079
|
79.501
|
-13,1
|
5.559
|
7.603
|
-26,9
|
İtalya
|
61.103
|
70.485
|
-13,3
|
4.832
|
4.683
|
+3,2
|
Almanya
|
54.017
|
52.438
|
+3
|
5.760
|
6.101
|
-5,6
|
İsrail
|
52.410
|
122.438
|
-57,2
|
6.587
|
7.561
|
-12,9
|
Gürcistan
|
45.822
|
43.636
|
+5
|
6.146
|
5.268
|
+16,7
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: