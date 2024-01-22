Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %9,4 düştü

Pazartesi, 22 Ocak 2024 11:07:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %4,6 ve yıllık %10,9 düşüşle 153.787 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %5 ve yıllık %0,7 düşüşle 170,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılının Ocak-Kasım döneminde kaynaklı boru ihracatı yıllık %9,4 düşerek 1,69 milyon mt olurken bu ihracatın değeri yıllık %17,6 düşüşle 1,77 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 252.514 mt ile yıllık %3,6 artış gösteren Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %516,2 artışla 171.795 mt kaynaklı boru ithal eden Fas ve yıllık %17,2 artışla 150.420 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Kasım 2023 Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Romanya 252.514 243.802 +3,6 8.256 11.350 -27,3 Fas 171.795 27.881 +516,2 18.447 5.786 +218,8 Irak 150.420 128.395 +17,2 23.298 14.683 +58,7 İngiltere 138.327 188.787 -26,7 5.028 27.722 -81,9 ABD 126.271 185.840 -32,1 23.599 20.062 +17,6 Belçika 69.079 79.501 -13,1 5.559 7.603 -26,9 İtalya 61.103 70.485 -13,3 4.832 4.683 +3,2 Almanya 54.017 52.438 +3 5.760 6.101 -5,6 İsrail 52.410 122.438 -57,2 6.587 7.561 -12,9 Gürcistan 45.822 43.636 +5 6.146 5.268 +16,7

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: