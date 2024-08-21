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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Haziran döneminde %12,3 yükseldi

Çarşamba, 21 Ağustos 2024 09:20:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %1,6 düşüş ve yıllık %0,7 artışla 201.359 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %6,1 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %10,2 düşüşle 178,20 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %12,3 artışla 1.044.917 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,7 artışla 1 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %58,4 artışla 224.490 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 99.821 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 83.275 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2023

Ocak-Haziran 2024

Yıllık değişim
(%)

Haziran 2023

Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

141.745

224.490

58,4

42.693

63.413

48,5

ABD

65.476

99.821

52,5

15.307

14.963

-2,2

İngiltere

77.151

83.275

7,9

22.132

17.405

-21,4

Irak

59.641

57.304

-3,9

10.427

6.319

-39,4

Belçika

43.628

48.598

11,4

8.072

11.138

38

Mısır

18.781

46.980

150,1

2.001

5.113

155,5

İtalya

29.240

43.454

48,6

4.197

13.822

229,3

Gürcistan

21.515

38.873

80,7

4.113

7.684

86,8

Almanya

30.954

35.475

14,6

6.447

6.926

7,4

Estonya

9.682

29.239

202

1.471

761

-48,3

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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