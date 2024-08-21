Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Haziran döneminde %12,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %1,6 düşüş ve yıllık %0,7 artışla 201.359 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %6,1 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %10,2 düşüşle 178,20 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye ’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %12,3 artışla 1.044.917 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,7 artışla 1 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %58,4 artışla 224.490 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 99.821 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 83.275 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2023 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2023 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 141.745 224.490 58,4 42.693 63.413 48,5 ABD 65.476 99.821 52,5 15.307 14.963 -2,2 İngiltere 77.151 83.275 7,9 22.132 17.405 -21,4 Irak 59.641 57.304 -3,9 10.427 6.319 -39,4 Belçika 43.628 48.598 11,4 8.072 11.138 38 Mısır 18.781 46.980 150,1 2.001 5.113 155,5 İtalya 29.240 43.454 48,6 4.197 13.822 229,3 Gürcistan 21.515 38.873 80,7 4.113 7.684 86,8 Almanya 30.954 35.475 14,6 6.447 6.926 7,4 Estonya 9.682 29.239 202 1.471 761 -48,3