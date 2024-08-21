Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Haziran döneminde %12,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %1,6 düşüş ve yıllık %0,7 artışla 201.359 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %6,1 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %10,2 düşüşle 178,20 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %12,3 artışla 1.044.917 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,7 artışla 1 milyar $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %58,4 artışla 224.490 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 99.821 mt kaynaklı boru ithal eden ABD ve 83.275 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.
Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2023
|
Ocak-Haziran 2024
|
Yıllık değişim
|
Haziran 2023
|
Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
141.745
|
224.490
|
58,4
|
42.693
|
63.413
|
48,5
|
ABD
|
65.476
|
99.821
|
52,5
|
15.307
|
14.963
|
-2,2
|
İngiltere
|
77.151
|
83.275
|
7,9
|
22.132
|
17.405
|
-21,4
|
Irak
|
59.641
|
57.304
|
-3,9
|
10.427
|
6.319
|
-39,4
|
Belçika
|
43.628
|
48.598
|
11,4
|
8.072
|
11.138
|
38
|
Mısır
|
18.781
|
46.980
|
150,1
|
2.001
|
5.113
|
155,5
|
İtalya
|
29.240
|
43.454
|
48,6
|
4.197
|
13.822
|
229,3
|
Gürcistan
|
21.515
|
38.873
|
80,7
|
4.113
|
7.684
|
86,8
|
Almanya
|
30.954
|
35.475
|
14,6
|
6.447
|
6.926
|
7,4
|
Estonya
|
9.682
|
29.239
|
202
|
1.471
|
761
|
-48,3
Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: