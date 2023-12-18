Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ekim döneminde %9 düştü

Pazartesi, 18 Aralık 2023 12:07:24 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %25 düşüşle ve yıllık %30,3 artışla 162.778 mt oldu. Bu ihracatın değeri Eylül ayına kıyasla %13,7 düşüşle ve yıllık %30,6 artışla 180,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kaynaklı boru ihracatı yıllık %9 düşerek 1,54 milyon mt olurken bu ihracatın değeri yıllık %19 düşüşle 1,60 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 244.669 mt ile yıllık %5,3 artış gösteren Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %594,1 artışla 153.376 mt kaynaklı boru ithal eden Fas ve yıllık %16,7 düşüşle 134.116 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.