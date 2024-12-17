Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ekim döneminde %7,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %27 ve yıllık %5 düşüşle 154.938 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %22,6 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %22,8 düşüşle 138,6 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk 10 ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %7,7 artışla 1.698.277 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1 düşüşle 1,59 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %26,4 artışla 311.277 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 152.278 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 131.523 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2023 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2023 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 246.335 311.277 26,36 15.925 3.877 -75,65 İngiltere 136.137 152.278 11,86 13.618 8.980 -34,06 Irak 129.978 131.523 1,19 16.337 26.075 59,61 ABD 102.674 120.053 16,93 28.686 4.690 -83,65 İtalya 57.312 74.991 30,85 10.070 9.123 -9,40 Belçika 63.969 73.586 15,03 3.376 5.107 51,27 Gürcistan 43.675 73.442 68,16 5.663 9.257 63,46 Almanya 50.252 66.806 32,94 4.966 13.152 164,84 Mısır 35.735 64.093 79,36 4.503 8.976 99,33 Estonya 19.687 48.102 144,33 1.624 4.867 199,69