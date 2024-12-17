Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ekim döneminde %7,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %27 ve yıllık %5 düşüşle 154.938 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %22,6 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %22,8 düşüşle 138,6 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk 10 ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %7,7 artışla 1.698.277 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1 düşüşle 1,59 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %26,4 artışla 311.277 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 152.278 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 131.523 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2023
|
Ocak-Ekim 2024
|
Yıllık değişim
|
Ekim 2023
|
Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
246.335
|
311.277
|
26,36
|
15.925
|
3.877
|
-75,65
|
İngiltere
|
136.137
|
152.278
|
11,86
|
13.618
|
8.980
|
-34,06
|
Irak
|
129.978
|
131.523
|
1,19
|
16.337
|
26.075
|
59,61
|
ABD
|
102.674
|
120.053
|
16,93
|
28.686
|
4.690
|
-83,65
|
İtalya
|
57.312
|
74.991
|
30,85
|
10.070
|
9.123
|
-9,40
|
Belçika
|
63.969
|
73.586
|
15,03
|
3.376
|
5.107
|
51,27
|
Gürcistan
|
43.675
|
73.442
|
68,16
|
5.663
|
9.257
|
63,46
|
Almanya
|
50.252
|
66.806
|
32,94
|
4.966
|
13.152
|
164,84
|
Mısır
|
35.735
|
64.093
|
79,36
|
4.503
|
8.976
|
99,33
|
Estonya
|
19.687
|
48.102
|
144,33
|
1.624
|
4.867
|
199,69
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: