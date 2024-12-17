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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ekim döneminde %7,7 yükseldi

Salı, 17 Aralık 2024 16:25:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %27 ve yıllık %5 düşüşle 154.938 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %22,6 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %22,8 düşüşle 138,6 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk 10 ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %7,7 artışla 1.698.277 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1 düşüşle 1,59 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %26,4 artışla 311.277 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 152.278 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 131.523 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2023

Ocak-Ekim 2024

Yıllık değişim
(%)

Ekim 2023

Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

246.335

311.277

26,36

15.925

3.877

-75,65

İngiltere

136.137

152.278

11,86

13.618

8.980

-34,06

Irak

129.978

131.523

1,19

16.337

26.075

59,61

ABD

102.674

120.053

16,93

28.686

4.690

-83,65

İtalya

57.312

74.991

30,85

10.070

9.123

-9,40

Belçika

63.969

73.586

15,03

3.376

5.107

51,27

Gürcistan

43.675

73.442

68,16

5.663

9.257

63,46

Almanya

50.252

66.806

32,94

4.966

13.152

164,84

Mısır

35.735

64.093

79,36

4.503

8.976

99,33

Estonya

19.687

48.102

144,33

1.624

4.867

199,69

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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