Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak ayında %1,3 düştü

Perşembe, 21 Mart 2024 14:02:18 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %33,8 ve yıllık %1,3 düşüşle 117.719 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %18,8 ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %5,3 düşüşle 5,45 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %98,1 düşüşle 18.356 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 15.893 mt kaynaklı boru ithal eden Irak ve 8.751 mt ithalat yapan İngiltere takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2024 Ocak 2023 Yıllık değişim (%) Romanya 18.356 971 -98,1 Irak 15.893 13.656 +16,4 İngiltere 8.751 4.513 +93,9 Gürcistan 6.830 4.331 +57,7 İtalya 5.292 5.552 -4,7 Mısır 5.136 5.909 -13,1 Almanya 4.335 3.092 +40,2 Suriye 3.783 3.876 -2,4 ABD 3.724 18.100 -79,4 Estonya 3.723 588 +533,2

Ocak ayında Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: