Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %11,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %31,5 ve yıllık %14,6 artışla 163.902 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %24,9 artış ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %4,3 düşüşle 143,71 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %11,6 artışla 1.332.137 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,7 artışla 1,26 milyar $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %39,7 artışla 241.261 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 115.641 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 112.635 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2023
|
Ocak-Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
|
Ağustos 2023
|
Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
172.646
|
241.261
|
39,7
|
9.702
|
6.364
|
-34,4
|
İngiltere
|
97.826
|
115.641
|
18,2
|
8.600
|
17.868
|
107,8
|
ABD
|
66.359
|
112.635
|
69,7
|
602
|
12.459
|
>1000
|
Irak
|
93.747
|
86.302
|
-7,9
|
23.703
|
14.644
|
-38,2
|
Belçika
|
52.313
|
59.714
|
14,1
|
5.750
|
8.875
|
54,3
|
Gürcistan
|
33.970
|
56.245
|
65,6
|
7.105
|
8.596
|
21
|
İtalya
|
40.340
|
56.044
|
38,9
|
5.298
|
5.294
|
-0,1
|
Mısır
|
23.161
|
54.275
|
134,3
|
1.512
|
4.744
|
213,8
|
Almanya
|
39.734
|
47.272
|
19
|
5.490
|
6.067
|
10,5
|
Estonya
|
15.490
|
42.424
|
173,9
|
4.391
|
10.309
|
134,8
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: