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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %11,6 yükseldi

Pazartesi, 14 Ekim 2024 11:12:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %31,5 ve yıllık %14,6 artışla 163.902 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %24,9 artış ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %4,3 düşüşle 143,71 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %11,6 artışla 1.332.137 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,7 artışla 1,26 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %39,7 artışla 241.261 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 115.641 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 112.635 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2023

Ocak-Ağustos 2024

Yıllık değişim
(%)

Ağustos 2023

Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

172.646

241.261

39,7

9.702

6.364

-34,4

İngiltere

97.826

115.641

18,2

8.600

17.868

107,8

ABD

66.359

112.635

69,7

602

12.459

>1000

Irak

93.747

86.302

-7,9

23.703

14.644

-38,2

Belçika

52.313

59.714

14,1

5.750

8.875

54,3

Gürcistan

33.970

56.245

65,6

7.105

8.596

21

İtalya

40.340

56.044

38,9

5.298

5.294

-0,1

Mısır

23.161

54.275

134,3

1.512

4.744

213,8

Almanya

39.734

47.272

19

5.490

6.067

10,5

Estonya

15.490

42.424

173,9

4.391

10.309

134,8

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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