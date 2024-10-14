Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %11,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %31,5 ve yıllık %14,6 artışla 163.902 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %24,9 artış ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %4,3 düşüşle 143,71 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye ’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %11,6 artışla 1.332.137 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,7 artışla 1,26 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %39,7 artışla 241.261 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 115.641 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 112.635 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 172.646 241.261 39,7 9.702 6.364 -34,4 İngiltere 97.826 115.641 18,2 8.600 17.868 107,8 ABD 66.359 112.635 69,7 602 12.459 >1000 Irak 93.747 86.302 -7,9 23.703 14.644 -38,2 Belçika 52.313 59.714 14,1 5.750 8.875 54,3 Gürcistan 33.970 56.245 65,6 7.105 8.596 21 İtalya 40.340 56.044 38,9 5.298 5.294 -0,1 Mısır 23.161 54.275 134,3 1.512 4.744 213,8 Almanya 39.734 47.272 19 5.490 6.067 10,5 Estonya 15.490 42.424 173,9 4.391 10.309 134,8