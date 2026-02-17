Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’te %0,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %9,5 artış ve yıllık %1,2 düşüşle 218.236 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %23,7 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %7,1 artışla 196,49 milyon $ oldu.
2025 yılında Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,5 artışla 2,09 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,5 düşüşle 1,82 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay
Aynı yılda Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %2,1 düşüşle 385.175 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %5,9 artışla 199.126 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %355,6 artışla 144.929 mt ithalat yapan Irak takip etti.
2025 yılının tamamında Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2024
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|385,175
|393,617
|-2,1
|51,556
|65,715
|-21,5
|İngiltere
|199,126
|188,048
|5,9
|25,238
|27,899
|-9,5
|Fas
|144,929
|31,809
|355,6
|21,936
|1,344
|>1000
|Irak
|129,969
|171,969
|-24,4
|8,813
|23,561
|-62,6
|İtalya
|110,496
|97,048
|13,9
|11,044
|13,087
|-15,6
|Almanya
|96,818
|84,387
|14,7
|5,872
|8,040
|-27
|Belçika
|93,100
|95,781
|-2,8
|9,785
|7,874
|24,3
|Gürcistan
|91,562
|90,325
|1,4
|6,145
|7,282
|-15,6
|Kanada
|48,416
|51,743
|-6,4
|1,101
|3,613
|-69,5
|ABD
|47,209
|19,678
|139,9
|3,670
|1,384
|165,1