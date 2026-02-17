 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’te %0,5 yükseldi

Salı, 17 Şubat 2026 10:38:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %9,5 artış ve yıllık %1,2 düşüşle 218.236 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %23,7 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %7,1 artışla 196,49 milyon $ oldu.

2025 yılında Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,5 artışla 2,09 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,5 düşüşle 1,82 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı yılda Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %2,1 düşüşle 385.175 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %5,9 artışla 199.126 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %355,6 artışla 144.929 mt ithalat yapan Irak takip etti.

2025 yılının tamamında Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  2025 2024 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya  385,175   393,617  -2,1  51,556   65,715  -21,5
İngiltere  199,126   188,048  5,9  25,238   27,899  -9,5
Fas  144,929   31,809  355,6  21,936   1,344  >1000
Irak  129,969   171,969  -24,4  8,813   23,561  -62,6
İtalya  110,496   97,048  13,9  11,044   13,087  -15,6
Almanya  96,818   84,387  14,7  5,872   8,040  -27
Belçika  93,100   95,781  -2,8  9,785   7,874  24,3
Gürcistan  91,562   90,325  1,4  6,145   7,282  -15,6
Kanada  48,416   51,743  -6,4  1,101   3,613  -69,5
ABD  47,209   19,678  139,9  3,670   1,384  165,1

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - 2025


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %0,7 artış kaydetti

20 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1 geriledi

16 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %0,6 yükseldi

20 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %1,4 azaldı

17 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %3,7 azaldı

18 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in ilk yarısında %6,2 geriledi

19 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye Katar’dan ithal birçok çelik ürününe yönelik gümrük vergisini sıfırlayacak

31 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde %9,9 azaldı

18 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Nisan döneminde %8,9 azaldı

18 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı ilk çeyrekte %12,2 düştü

21 May | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis