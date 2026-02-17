Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’te %0,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %9,5 artış ve yıllık %1,2 düşüşle 218.236 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %23,7 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %7,1 artışla 196,49 milyon $ oldu.

2025 yılında Türkiye ’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,5 artışla 2,09 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,5 düşüşle 1,82 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı yılda Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %2,1 düşüşle 385.175 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %5,9 artışla 199.126 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %355,6 artışla 144.929 mt ithalat yapan Irak takip etti.

2025 yılının tamamında Türkiye ’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2024 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 385,175 393,617 -2,1 51,556 65,715 -21,5 İngiltere 199,126 188,048 5,9 25,238 27,899 -9,5 Fas 144,929 31,809 355,6 21,936 1,344 >1000 Irak 129,969 171,969 -24,4 8,813 23,561 -62,6 İtalya 110,496 97,048 13,9 11,044 13,087 -15,6 Almanya 96,818 84,387 14,7 5,872 8,040 -27 Belçika 93,100 95,781 -2,8 9,785 7,874 24,3 Gürcistan 91,562 90,325 1,4 6,145 7,282 -15,6 Kanada 48,416 51,743 -6,4 1,101 3,613 -69,5 ABD 47,209 19,678 139,9 3,670 1,384 165,1

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - 2025