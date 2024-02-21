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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2023 yılında %6,8 düştü

Çarşamba, 21 Şubat 2024 12:19:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %44,5 ve yıllık %7,1 artışla 221.417 mt oldu. Bu ihracatın değeri Kasım ayına kıyasla %22,8 artışla ve yıllık %2,8 düşüşle 208,16 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında kaynaklı boru ihracatı yıllık %6,8 düşerek 1,93 milyon mt olurken bu ihracatın değeri yıllık %16,3 düşüşle 1,97 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 317.663 mt ile yıllık %5,7 artış gösteren Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %437,9 artışla 178.860 mt kaynaklı boru ithal eden Fas ve yıllık %20,1 artışla 172.026 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye’nin 2023 yılında en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

2023

2022

Yıllık değişim (%)

Aralık 2023

Aralık 2022

Yıllık değişim (%)

Romanya

317.663

300.530

+5,7

65.320

56.729

+15,1

Fas

178.860

33.253

+437,9

7.058

5.371

+31,4

Irak

172.026

143.184

+20,1

21.908

14.789

+48,1

İngiltere

166.265

198.581

-16,3

28.002

9.794

+185,9

ABD

130.023

199.445

-34,8

4.276

13.606

-68,6

Belçika

78.872

90.221

-12,6

9.678

10.720

-9,7

İtalya

65.794

75.995

-13,4

4.732

5.510

-14,1

Almanya

57.809

58.351

-0,9

4.035

5.913

-31,8

İsrail

56.367

132.348

-57,4

3.973

9.910

-59,9

Gürcistan

51.676

48.476

+6,6

6.699

4.840

+38,4

2023 yılında Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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