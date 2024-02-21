Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2023 yılında %6,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %44,5 ve yıllık %7,1 artışla 221.417 mt oldu. Bu ihracatın değeri Kasım ayına kıyasla %22,8 artışla ve yıllık %2,8 düşüşle 208,16 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
2023 yılında kaynaklı boru ihracatı yıllık %6,8 düşerek 1,93 milyon mt olurken bu ihracatın değeri yıllık %16,3 düşüşle 1,97 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı yılda Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 317.663 mt ile yıllık %5,7 artış gösteren Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %437,9 artışla 178.860 mt kaynaklı boru ithal eden Fas ve yıllık %20,1 artışla 172.026 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye’nin 2023 yılında en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2023
|
Aralık 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
317.663
|
300.530
|
+5,7
|
65.320
|
56.729
|
+15,1
|
Fas
|
178.860
|
33.253
|
+437,9
|
7.058
|
5.371
|
+31,4
|
Irak
|
172.026
|
143.184
|
+20,1
|
21.908
|
14.789
|
+48,1
|
İngiltere
|
166.265
|
198.581
|
-16,3
|
28.002
|
9.794
|
+185,9
|
ABD
|
130.023
|
199.445
|
-34,8
|
4.276
|
13.606
|
-68,6
|
Belçika
|
78.872
|
90.221
|
-12,6
|
9.678
|
10.720
|
-9,7
|
İtalya
|
65.794
|
75.995
|
-13,4
|
4.732
|
5.510
|
-14,1
|
Almanya
|
57.809
|
58.351
|
-0,9
|
4.035
|
5.913
|
-31,8
|
İsrail
|
56.367
|
132.348
|
-57,4
|
3.973
|
9.910
|
-59,9
|
Gürcistan
|
51.676
|
48.476
|
+6,6
|
6.699
|
4.840
|
+38,4
2023 yılında Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: