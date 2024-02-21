Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2023 yılında %6,8 düştü

Çarşamba, 21 Şubat 2024 12:19:12 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %44,5 ve yıllık %7,1 artışla 221.417 mt oldu. Bu ihracatın değeri Kasım ayına kıyasla %22,8 artışla ve yıllık %2,8 düşüşle 208,16 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında kaynaklı boru ihracatı yıllık %6,8 düşerek 1,93 milyon mt olurken bu ihracatın değeri yıllık %16,3 düşüşle 1,97 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke 317.663 mt ile yıllık %5,7 artış gösteren Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %437,9 artışla 178.860 mt kaynaklı boru ithal eden Fas ve yıllık %20,1 artışla 172.026 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye’nin 2023 yılında en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) 2023 2022 Yıllık değişim (%) Aralık 2023 Aralık 2022 Yıllık değişim (%) Romanya 317.663 300.530 +5,7 65.320 56.729 +15,1 Fas 178.860 33.253 +437,9 7.058 5.371 +31,4 Irak 172.026 143.184 +20,1 21.908 14.789 +48,1 İngiltere 166.265 198.581 -16,3 28.002 9.794 +185,9 ABD 130.023 199.445 -34,8 4.276 13.606 -68,6 Belçika 78.872 90.221 -12,6 9.678 10.720 -9,7 İtalya 65.794 75.995 -13,4 4.732 5.510 -14,1 Almanya 57.809 58.351 -0,9 4.035 5.913 -31,8 İsrail 56.367 132.348 -57,4 3.973 9.910 -59,9 Gürcistan 51.676 48.476 +6,6 6.699 4.840 +38,4

2023 yılında Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: