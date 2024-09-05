Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %9,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında inşaat demiri ihracatı aylık %60,8 ve yıllık %2,1 artışla 337.409 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %57,9 artış, yıllık ise %5 düşüşle 194,62 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %9,7 artışla 1,91 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,4 düşüşle 1,12 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %5,6 artışla 388.953 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 151.874 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 104.882 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk yedi ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2023
|
Ocak-Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
|
Temmuz 2023
|
Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Yemen
|
368.231
|
388.953
|
5,6
|
73.593
|
110.507
|
50,2
|
Romanya
|
8.141
|
151.874
|
>1000
|
1.302
|
24.785
|
>1000
|
Arnavutluk
|
34.461
|
104.882
|
204,3
|
4.999
|
8.028
|
60,6
|
Etiyopya
|
145.698
|
90.434
|
-37,9
|
32.376
|
16.738
|
-48,3
|
KKTC
|
70.982
|
83.399
|
17,5
|
9.406
|
10.962
|
16,5
|
İsrail
|
378.277
|
75.972
|
-79,9
|
78.961
|
-
|
-
|
ABD
|
79.939
|
73.595
|
-7,9
|
-
|
14.780
|
-
|
Cibuti
|
48.069
|
67.702
|
40,8
|
23.161
|
15.833
|
-31,6
|
Panama
|
70.117
|
65.040
|
-7,2
|
8.123
|
-
|
-
|
Suriye
|
46.192
|
63.013
|
36,4
|
10.019
|
12.214
|
21,9
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: