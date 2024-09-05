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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %9,7 yükseldi

Perşembe, 05 Eylül 2024 11:00:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında inşaat demiri ihracatı aylık %60,8 ve yıllık %2,1 artışla 337.409 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %57,9 artış, yıllık ise %5 düşüşle 194,62 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %9,7 artışla 1,91 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,4 düşüşle 1,12 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %5,6 artışla 388.953 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 151.874 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 104.882 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk yedi ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2023

Ocak-Temmuz 2024

Yıllık değişim
(%)

Temmuz 2023

Temmuz 2024

Yıllık değişim

 (%)

Yemen

368.231

388.953

5,6

73.593

110.507

50,2

Romanya

8.141

151.874

>1000

1.302

24.785

>1000

Arnavutluk

34.461

104.882

204,3

4.999

8.028

60,6

Etiyopya

145.698

90.434

-37,9

32.376

16.738

-48,3

KKTC

70.982

83.399

17,5

9.406

10.962

16,5

İsrail

378.277

75.972

-79,9

78.961

-

-

ABD

79.939

73.595

-7,9

-

14.780

-

Cibuti

48.069

67.702

40,8

23.161

15.833

-31,6

Panama

70.117

65.040

-7,2

8.123

-

-

Suriye

46.192

63.013

36,4

10.019

12.214

21,9

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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