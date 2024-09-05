Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %9,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında inşaat demiri ihracatı aylık %60,8 ve yıllık %2,1 artışla 337.409 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %57,9 artış, yıllık ise %5 düşüşle 194,62 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye 'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %9,7 artışla 1,91 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,4 düşüşle 1,12 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %5,6 artışla 388.953 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye 'den 151.874 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 104.882 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye 'nin ilk yedi ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2023 Temmuz 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 368.231 388.953 5,6 73.593 110.507 50,2 Romanya 8.141 151.874 >1000 1.302 24.785 >1000 Arnavutluk 34.461 104.882 204,3 4.999 8.028 60,6 Etiyopya 145.698 90.434 -37,9 32.376 16.738 -48,3 KKTC 70.982 83.399 17,5 9.406 10.962 16,5 İsrail 378.277 75.972 -79,9 78.961 - - ABD 79.939 73.595 -7,9 - 14.780 - Cibuti 48.069 67.702 40,8 23.161 15.833 -31,6 Panama 70.117 65.040 -7,2 8.123 - - Suriye 46.192 63.013 36,4 10.019 12.214 21,9