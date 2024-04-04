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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %10,3 yükseldi

Perşembe, 04 Nisan 2024 11:59:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında inşaat demiri ihracatı aylık %13,9 ve yıllık %44,6 artışla 304.980 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %18,1 artış, yıllık ise %28,3 düşüşle 182.88 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %10,3 artışla 572,828 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,9 düşüşle 337.70 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %25 düşüşle 102.521 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den yıllık %55,7 düşüşle 49.990 mt inşaat demiri satın alan İsrail takip etti.

Türkiye'nin ilk 10 ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2023

Ocak-Şubat 2024

Yıllık değişim
(%)

Şubat 2023

Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

Yemen

136,627

102,521

-25

56,416

30,025

-46,8

İsrail

112,948

49,990

-55,7

45,806

30,314

-33,8

Romanya

5,958

49,863

736,9

959

43,235

>1000

Arnavutluk

5,009

35,625

611,2

-

14,629

-

ABD

32,839

32,566

-0,8

-

-

-

Peru

-

30,505

-

-

26,005

-

Etiyopya

36,283

27,023

-25,5

9,144

27,023

195,5

KKTC

19,375

22,606

16,7

10,913

11,490

5,3

İngiltere

14

19,509

>1000

14

12,009

>1000

Panama

32,347

16,818

-48

11,878

16,818

41,6

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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