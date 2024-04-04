Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %10,3 yükseldi

Perşembe, 04 Nisan 2024 11:59:09 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında inşaat demiri ihracatı aylık %13,9 ve yıllık %44,6 artışla 304.980 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %18,1 artış, yıllık ise %28,3 düşüşle 182.88 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %10,3 artışla 572,828 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,9 düşüşle 337.70 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %25 düşüşle 102.521 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den yıllık %55,7 düşüşle 49.990 mt inşaat demiri satın alan İsrail takip etti.

Türkiye'nin ilk 10 ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2023 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2023 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 136,627 102,521 -25 56,416 30,025 -46,8 İsrail 112,948 49,990 -55,7 45,806 30,314 -33,8 Romanya 5,958 49,863 736,9 959 43,235 >1000 Arnavutluk 5,009 35,625 611,2 - 14,629 - ABD 32,839 32,566 -0,8 - - - Peru - 30,505 - - 26,005 - Etiyopya 36,283 27,023 -25,5 9,144 27,023 195,5 KKTC 19,375 22,606 16,7 10,913 11,490 5,3 İngiltere 14 19,509 >1000 14 12,009 >1000 Panama 32,347 16,818 -48 11,878 16,818 41,6

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.