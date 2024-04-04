Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %10,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında inşaat demiri ihracatı aylık %13,9 ve yıllık %44,6 artışla 304.980 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %18,1 artış, yıllık ise %28,3 düşüşle 182.88 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %10,3 artışla 572,828 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,9 düşüşle 337.70 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %25 düşüşle 102.521 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den yıllık %55,7 düşüşle 49.990 mt inşaat demiri satın alan İsrail takip etti.
Türkiye'nin ilk 10 ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2023
|
Ocak-Şubat 2024
|
Yıllık değişim
|
Şubat 2023
|
Şubat 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Yemen
|
136,627
|
102,521
|
-25
|
56,416
|
30,025
|
-46,8
|
İsrail
|
112,948
|
49,990
|
-55,7
|
45,806
|
30,314
|
-33,8
|
Romanya
|
5,958
|
49,863
|
736,9
|
959
|
43,235
|
>1000
|
Arnavutluk
|
5,009
|
35,625
|
611,2
|
-
|
14,629
|
-
|
ABD
|
32,839
|
32,566
|
-0,8
|
-
|
-
|
-
|
Peru
|
-
|
30,505
|
-
|
-
|
26,005
|
-
|
Etiyopya
|
36,283
|
27,023
|
-25,5
|
9,144
|
27,023
|
195,5
|
KKTC
|
19,375
|
22,606
|
16,7
|
10,913
|
11,490
|
5,3
|
İngiltere
|
14
|
19,509
|
>1000
|
14
|
12,009
|
>1000
|
Panama
|
32,347
|
16,818
|
-48
|
11,878
|
16,818
|
41,6
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.